快訊

澳洲雪梨邦代海灘傳槍擊！多人受傷「2人被拘留」 警籲現場人員尋求掩護

擁280億身家！坣娜老公薛智偉全說了 認「不該孤單」不排斥三婚

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

聽新聞
0:00 / 0:00

有在練！蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。記者林俊良／攝影
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。記者林俊良／攝影

由「北市虛擬運動協會」主辦的台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席，蔣萬安、賈永婕等人體驗虛擬鐵人賽，結果穿著牛仔褲就來體驗的蔣萬安拿到第二名，不過比完直呼「蠻累的！」

至於平常有在比賽鐵人三項的台北一零一董事長賈永婕，這次體驗拿到第四，賈董仍很有自信，表示這成績她一定滿意，且「我一定是女子組第一名」，坦言這個虛擬鐵人比賽強度拉得很高，尤其在線上比，其實競爭感很大的，因螢幕有每個人的名字，看到別人超過你了，心裡一定想「不可以，快速，快速…。」

為了讓各界關注全球虛擬運動發展趨勢，台北市虛擬運動協會理事長陳炳甫推動下，蔣萬安、中華奧會副主席蔡家福、台北101董事長賈永婕、能率集團董事長董俊仁、聽障奧運十項全能銀牌危宇澤等今天參與一場『V鐵人-名人表演賽』，展現台灣在虛擬運動領域的創新能量。

蔣萬安致詞時表示，虛擬三鐵競賽在國外已逐漸成為趨勢，透過科技應用，讓民眾不受天候影響，在室內也能完整體驗游泳、騎車與跑步等運動，為運動參與開創更多可能。

他說，虛擬運動不僅展現科技創新的力量，也為推廣全民運動帶來嶄新形式，其中北市正規劃於各行政區興建第二運動中心，並全面升級現有運動中心設施，包括大安與南港運動中心導入泳池AI偵測系統，在提升運動品質的同時，也強化市民運動安全；文山運動中心則打造智慧羽球場，透過科技記錄揮拍軌跡、速度與殺球次數，協助市民精進球技。

此外，蔣萬安也提到，台北田徑場率全國之先導入配速系統，透過跑道燈號即時顯示配速狀況，協助專業跑者掌握訓練節奏，展現北市在科技結合運動領域的前瞻與創新。

台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。記者林俊良／攝影
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。記者林俊良／攝影
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。記者林俊良／攝影
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。記者林俊良／攝影

運動中心 蔣萬安 北市

延伸閱讀

錄製綜藝節目高唱傷心酒店 蔣萬安曝「宜蘭腔」台語是太太教的

影／簡舒培批別當「龜孫子」 蔣萬安回譏：這三個字留給議員

殯葬處技工涉收賄 蔣萬安允研議調整燒庫錢上限

北市議員籲雙城論壇反映赴陸失聯案 蔣萬安允諾

相關新聞

2030年北市公車全面電動化恐跳票？ 業者：寸土寸金難設充電樁

台北市目標2030完成市區公車電動化，預計每年增加400台電動公車，但目前電動公車比例不到3成恐將跳票。業者也直言，雙北...

北市「基隆路幹線」走一半？公車族抱怨 名不符實原因曝

台北市市區公車「基隆路幹道」路線，遭質疑「名不符實」，有學生公車族反映，目前基隆路幹線行駛僅從北市府至新店，路線為忠孝東...

錄製綜藝節目高唱傷心酒店 蔣萬安曝「宜蘭腔」台語是太太教的

台北市長蔣萬安日前參與綜藝節目錄製不僅大秀台語，還與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」節目播出後在網路上引起討論，不少人大讚蔣...

三蘆地方動向受矚 周曉芸：專注基層服務不談他人動向

針對三重、蘆洲地區近期基層動態與外界關注的選舉局勢，民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲服務處主任周曉芸今在蘆洲重陽公園舉辦聖誕活...

有在練！蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

由「北市虛擬運動協會」主辦的台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長...

香港大火啟示 北市禁竹鷹架 防護網要防焰

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，死傷慘重，北市都發局隨後邀專家學者開會，檢討外牆修繕或新建工程鷹架外的防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。