士林官邸菊展200盆花卉12/17免費認養

2025士林官邸菊展自開展以來好評不斷，參觀人次即將突破45萬！今年以「藝菊圓夢」為主軸，匯集15大主題展區，以園藝設計、裝置藝術、景觀布置打造專屬台北的「圓夢花園」，讓民眾在歲末盡情徜徉於城市花藝美學之中。

公園處處長藍舒凢表示，今年最大亮點之一是首次推出「菊藝五感體驗」課程，與在地業者攜手，以氣味、觸感與視覺打造多層次賞花體驗。從花藝創作、草本香氛到手作課程，每場活動都爆滿，許多民眾直呼「原來賞花可以這麼好玩、這麼療癒！」讓菊花從「可觀賞」走向「可共感」，成為生活中能被觸摸、被記住的美好。今年花展也以跨界合作展現驚喜能量，公園處團隊依氣候調整栽培菊花，並延攬藝術家共同打造展區，許多作品將花藝與藝術巧妙融合，讓城市花展更具「國際視野」與「城市專屬感」，處處都能感受職人的巧思與暖意。

展區每日延長開放至晚間七點，夜色降臨後的士林官邸宛如被點亮的夢想舞台。「夢想逐路探尋」展區的新裝置〈風起光湧〉以漸變光色點亮園區，彷彿夜海中的燈塔；周邊圓球燈營造如海洋生物般的粼粼波光，引領旅人踏上追夢之路。「幸福．憩家園」展區則以暖光打造沉靜氛圍，核心作品〈流光之巢〉搭配竹編燈飾與公園處同仁手作竹筒燈，為夜間花展注入質樸又溫暖的魅力。

園藝管理所主任吳旻靜表示，為響應永續與綠生活理念，12月17日(三)下午2點在士林官邸公園駐警室對面廣場將舉辦花卉盆栽認養活動，提供200盆展後花卉讓民眾免費帶回家，每人限領一盆、隨機發放，請民眾自備提袋一同守護花卉。

聚傳媒

士林官邸 花藝 夢想

