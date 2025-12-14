快訊

錄製綜藝節目高唱傷心酒店 蔣萬安曝「宜蘭腔」台語是太太教的

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蔣今天出席公益性趣味科學實驗演示會開幕活動時表示台語是太太教的宜蘭腔。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安日前參與綜藝節目錄製不僅大秀台語，還與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」節目播出後在網路上引起討論，不少人大讚蔣說台語相當親民、幽默，蔣今天出席活動也表示，自己講的是「宜蘭腔」，媒體問是不是身為宜蘭人太太教的，蔣表示，「當然啊！不然是誰？」

綜藝節目「超級夜總會」日前前往萬華青山宮錄製限定場活動，邀請蔣萬安擔任嘉賓，蔣不僅大秀台語，更與主持人苗可麗一起合唱江蕙、施文彬的「傷心酒店」，穩健台風與歌聲，也獲得台下熱烈掌聲。

蔣萬安當天也在節目中大秀台語，直言岳父、岳母都是節目忠實粉絲，他的台語也是正統的「宜蘭腔」，不過過程中還是有些許卡詞。不過節目播出後不少網友給予正面平價，「比講國語親切多了」、「台語流利歌聲好聽」、「看到市長幽默的一面」、「宜蘭女婿讚」。

蔣今天出席公益性趣味科學實驗演示會開幕活動時，被媒體問到是不是講正統宜蘭腔，先是大笑表示，「你們怎麼知道我講宜蘭腔」，被問到是不是太太教，他馬上表示「當然啊不然是誰？」

台北市長蔣萬安日前參與綜藝節目錄製不僅大秀台語，還與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」，網友大讚蔣講台語更親民、幽默。圖／取自「超級夜總會」YouTube
