2030年北市公車全面電動化恐跳票？ 業者：寸土寸金難設充電樁

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員許淑華指出，目前萬華區華中橋有一塊預訂地原先規畫為公車調度站使用，但因為第一果菜市場改建案，暫作為中繼市場，但改建案延宕，2030年恐怕來不及歸還。本報資料照片
北市目標2030完成市區公車電動化，預計每年增加400台電動公車，但目前電動公車比例不到3成恐將跳票。業者也直言，雙北寸土寸金要找到可以長久停放、設置電動樁的地點有困難，呼籲跨縣市合作讓可用空間最大化。市府表示會在一個月內盤點可用公有地，確保期程不受影響。

根據統計，台北市現有的電動公車約有962輛，佔比約近3成，市長蔣萬安曾喊出盼能在2030年完成市區公車電動化，若以市府規畫每年平均汰換400輛為目標，仍需6年才能汰換完成，與其他縣市相比北市汰換速度更顯緩慢，最快也要等到2031年才能全面電動化。

首都客運總經理李建文表示，汰換電動公車最大難題就是用地不足，目前雙北各公車站點幾乎都已提出申請裝設電動樁，但雙北可使用用地有限，甚至有些用地僅是短期租用，一個站場從申請、接電、裝設平均花費就要3000-5000萬，且政府並未補助成本高昂，若好不容易裝設完成，卻因地租漲租、開發等因素要搬離很不划算。

李建文建議，市府現階段應每年盤點可作為長久停放公車用地，並與周邊縣市合作，才能盡可能加快停放公車速度，從現階段來看雙北要做到2030全面市區公車電動化有難度，建議政府可放寬將油電混合、氫能公車等納入。

議員許淑華指出，目前萬華區華中橋有一塊預定地原先規畫為公車調度站使用，但因為第一果菜市場改建案，暫作為中繼市場，原先預計2023年完工，但工程現在卻延宕到2031年1月，市府雖有在堤外道路設置站點腹案，但極端天氣影響若強降雨襲來導致淹水，對於電力設備恐怕也有安全疑慮。

市長蔣萬安允諾會在一個月內提出其他改善方案，公運處也表示，業者會在柴油公車屆滿使用年限時，將其汰換為電動公車，今年底可以突破1000輛，也會盤點其他具可行性的公有土地，確保公車電動化推動不受影響，朝2030年全面電動化目標邁進。

