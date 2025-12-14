快訊

影／布朗大學期末考驚傳槍響！台灣博士生還原驚險避難過程

「古典第一美人」何晴驚傳病逝！經歷3段婚姻 去年確診腦癌苦不堪言　

台灣Costco有分店要搬家！CEO鬆口2026遷址計畫

12月14日世界猴子日 人猴和平共存有「五大原則」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
破壞農地的獼猴被誘捕後，被帶去其他區域野放。圖／新北市動保處提供
破壞農地的獼猴被誘捕後，被帶去其他區域野放。圖／新北市動保處提供

新北市生態環境多樣，常有野生動物族群出沒。近年因人類活動範圍增加與開發導致棲地破碎化，人與野生動物之間衝突比例逐漸升高。

近期新北市動物保護防疫處陸續接獲多起獼猴破壞農作物及闖入民宅案件通報，動保處立即派員前往勘查外，也提供誘捕籠、聲音驅趕器等設備協助民眾妥善處理人猴衝突。動保處提醒民眾，若在戶外遇見野生獼猴，務必確實遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則。

台灣獼猴屬於一般類野生動物，民眾若獵捕將違反野生動物保育法第17條規定，可依同法第49條最高處30萬元罰鍰，動保處也提醒，遇到野生動物危害不可使用捕獸鋏、山豬吊方式捕捉，這些陷阱具傷害性，也是殘忍不人道的方式，可能傷害到人，依據動保法第14-1條規定公告禁止使用這些陷阱，如查獲屬實，最高可處7萬5000元罰鍰。

另農業部已在2022年9月30日公告，將台灣獼猴列為動物保護法之「指定禁止飼養或輸入動物」，非法飼養可依動保法第26條處最高25萬元罰鍰。

深坑區高姓農民種植番薯多年，屢遭獼猴闖入農地啃食，造成作物減收。他向動保處申請協助，今年9月3日成功透過誘捕籠捕捉1隻獼猴。

高姓農民表示，獼猴侵擾問題長期困擾，但動保處主動協助、提供設備，讓農民感到安心。動保處後續已將該隻獼猴移至合適地點野放，避免持續干擾民眾生活。

另，在石門區有民眾遭通報疑似非法飼養獼猴。動保處前往稽查時發現1隻幼猴被飼養在住處內。民眾供稱，一年前於山上遊玩時撿到小猴，基於同情心帶回照顧，卻未依規定通報專業單位。動保處表示，無論出於救援或飼養目的，自行飼養仍屬違法行為，依法裁罰5萬元並將該獼猴帶回安置。

動保處提醒，民眾在戶外活動時應避免主動接近、挑逗或靠近獼猴，遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則，以維持適當距離方式，確保彼此安全。

除遵守五大原則外，在戶外進行餐飲、休息或其他活動時，也應加強食物管理。為降低衝突風險發生，務必妥善保管食物、避免外露，勿因好奇而餵食或以食物吸引獼猴接近。

破壞農地的獼猴被誘捕後，動保處人員將牠帶去到其他區域野放。圖／新北市動保處提供
破壞農地的獼猴被誘捕後，動保處人員將牠帶去到其他區域野放。圖／新北市動保處提供
獼猴出沒應注意原則及要點。圖／新北市動保處提供
獼猴出沒應注意原則及要點。圖／新北市動保處提供
新北市動保處查獲的捕獸夾。圖／新北市動保處提供
新北市動保處查獲的捕獸夾。圖／新北市動保處提供

台灣獼猴 動物

延伸閱讀

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

柯文哲批審理非直播「做半套」...抗告失敗確定 端木正部分不得公播

助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

相關新聞

北市「基隆路幹線」走一半？公車族抱怨 名不符實原因曝

台北市市區公車「基隆路幹道」路線，遭質疑「名不符實」，有學生公車族反映，目前基隆路幹線行駛僅從北市府至新店，路線為忠孝東...

香港大火啟示 北市禁竹鷹架 防護網要防焰

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，死傷慘重，北市都發局隨後邀專家學者開會，檢討外牆修繕或新建工程鷹架外的防...

高樓致命缺失 常見防火門沒關

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火釀慘重死傷，多數住戶第一時間都沒聽到火災警報器聲響。北市事後全面稽查16層...

小朋友爭相搶拍！蘇巧慧辦親子耶誕派對 蘇貞昌驚喜現身同唱

民進黨立法委員蘇巧慧今天結合Podcast「水獺媽媽巧巧話」與永續觀光工廠，在土城區舉辦親子耶誕活動；前行政院長蘇貞昌驚...

檢驗搞烏龍釀損失…三重雲林同鄉會攜手果菜公司 捐血贈故鄉鯛魚片

新北市果菜公司今天表示，協助雲林縣養殖業者行銷鯛魚片，攜手三重雲林同鄉會舉辦「捐血贈送鯛魚片」活動，以實際行動鼓勵社會大...

會行走的公害！路上這行為不OK 台北市民逾8成5遇過、近7成感到困擾

台北市民普遍支持戶外禁菸，北市研考會公布今年10月的民意調查顯示，85.6%市民曾遇他人行走中吸菸的情形，其中68.4%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。