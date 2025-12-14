爭取2026陳冠安啟動「港湖百萬步」 羅智強送步鞋勉延續勇腳

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陳冠安爭取2026港湖議員提名，立委羅智強陪同「港湖百萬步」行動，並送步鞋勉勵延續勇腳精神。圖／陳冠安提供
陳冠安爭取2026港湖議員提名，立委羅智強陪同「港湖百萬步」行動，並送步鞋勉勵延續勇腳精神。圖／陳冠安提供

2026選戰布局，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動，首站從成長的南港出發。以雙腳走遍港湖五十九個里，親手將文宣投進鄉親信箱，目前未設任何大型看板，要用最踏實的方式與選民溝通。

立法委員羅智強也為曾在辦公室擔任幕僚的陳冠安站台，並稱讚其為「真正的港湖子弟、南港囝仔」。羅說，南港人口雖約為內湖的一半，但依人口比例，本應有二至三位南港出身的市議員；然而目前八席議員中，僅有一位是南港出身，近幾屆選舉內湖新人不斷當選，南港卻缺乏世代傳承，正需要像陳冠安這樣有10年幕僚歷練，橫跨國會與地方議會，對制度與政策運作相當熟稔的新血接棒。

羅智強說，陳冠安自小成長於南港國宅，從國小、國中到高中皆就讀南港學區，是土生土長的南港人。呼籲港湖鄉親在2026年民調初選全力支持陳冠安，更送步鞋，希望陳冠安延續他過去「行腳台灣」、「行腳大安］的勇腳精神，爭取更多選民認同。

陳冠安表示，南港過去曾被貼上刻板標籤，但近年已快速轉型為台北最具發展潛力的核心區域，高鐵、北流、LaLaport、南港展覽館、中研院、軟體園區、生技園區等重大建設相繼到位，結合內湖科技園區，港湖未來勢必成為台北發展的重要引擎。

政策主張，陳冠安說，自己長期關注居住正義、動物保護、交通安全與教育議題，這次提出「港湖百策」，以一百項具體政策回應港湖發展需求，期盼讓南港、內湖走向更安全、更宜居、更有未來的城市樣貌。

陳冠安宣示，將在初選前走完59個里，用上百萬步，徒步走入港湖大街小巷，投遞每一戶信箱，親手告訴港湖鄉親自己的理念願景，並且透過這樣的機會，傾聽在地的心聲，更加深入認識在地的狀況，用自已的心意與誠意，爭取每一位港湖鄉親的支持。

2026選戰，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動，首站從成長的南港出發。圖／陳冠安提供
2026選戰，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動，首站從成長的南港出發。圖／陳冠安提供
陳冠安爭取2026港湖議員提名，立委羅智強陪同「港湖百萬步」行動，並送步鞋勉勵延續勇腳精神。圖／陳冠安提供
陳冠安爭取2026港湖議員提名，立委羅智強陪同「港湖百萬步」行動，並送步鞋勉勵延續勇腳精神。圖／陳冠安提供

內湖科技園區 議員 羅智強

延伸閱讀

邀賴總統立院「新團結十講」茶敘 羅智強：保證講得盡興

賴總統指在野濫權法案擬不副署 羅智強批：貪腐、無能、獨裁到沒藥醫

邀賴總統立院國情報告 羅智強：一定要詢答 模式可討論

停砍公教年金 立院下午三讀

相關新聞

沒地方設充電樁 北市2030全面電動公車恐跳票

北市府拚2030年市區公車全電動化，預計年增400輛電動公車，如今比率不到3成，目標恐跳票。業者直言，雙北寸土寸金，停車...

北市基隆路幹線公車有斷點 公運處：業者缺工導致

北市公車「基隆路幹道」被質疑「名不符實」，有公車族反映，基隆路幹線僅從市府至新店，忠孝東至羅斯福路往返約29.7公里，沒...

新北無礙時尚走秀 觀眾感動盈眶

新北市府大禮堂昨化身為時尚舞台，30名身心障礙者橫跨2歲到78歲，踏上「2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LI...

星期評論／新北敬老卡擴充功能 別背離政策本意

敬老愛心卡擴大使用範圍與點數累積是近年議會質詢必吵議題，此次新北議會不分黨派力促點數跨月累積，並擴大至超商購物，過程一度...

台南耶誕季開跑 河樂廣場燈海璀璨、山上水道花園博物館花季添景

台南近期各地耶誕樹紛紛點燈，在夜晚中綻放，其中，河樂廣場耶誕樹今晚點燈，觀旅局結合園遊會闖關遊戲活動、市集攤位及胖卡美食...

穿上白袍做實驗 蔣萬安盼帶二寶、三寶參加科學營隊

台北市長蔣萬安今出席「第11屆公益性趣味科學實驗演示會」開幕活動，親手與孩童體驗實驗活動，他也表示，愈來愈多科學透過趣味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。