北市「基隆路幹線」走一半？公車族抱怨 名不符實原因曝

台北市市區公車「基隆路幹道」路線，遭質疑「名不符實」，有學生公車族反映，目前基隆路幹線行駛僅從北市府至新店，路線為忠孝東至羅斯福路往返約29.7公里，但卻沒有延伸到基隆路的松山高中這一段，也沒到基隆路八德至塔悠路等精華路段。

公運處表示，當初北市府有公告希望路線往北延伸到八德路，但是之前已經公告過兩次，業者可能因駕駛長缺工、運量因素，還是沒人有意願投入這條路線。

北市議員王孝維說，他接到很多人陳情，尤其是松山高中學生公車族在問，基隆路從忠孝東路、松山高中這一段，都還是算基隆路幹道經過的地方，但為何目前畫定的公車路線，包括松山高中前、八德路、塔悠路這一段也算精華區不跑？當初路廊畫定是5.7公里，但現在為何僅跑3.5公里，「不是欺騙市民？」

王孝維說，民眾反映，質疑為何公車路網的基隆幹線，行駛到台北市政府就彎走了，加上基隆路一段才是5.9公里，才叫基隆「幹線」，之前也有許多議員問，但為何跟市府講了一年還是不跑？不僅市府、到華納威秀就彎走了，但那邊搭乘的人更多，加上松山高中永吉路口還有八德路夜市，為何不跑？

北市公運處表示，這條基隆路幹線，當初公運處與業者簽署的幹線路線，是於107年公告，當初以路廊的範圍忠孝東路到羅斯福路，站間旅次1萬8千人以上，才擇定650路線為基隆路幹線，甚至為了往北延伸到八德路，之前市府已經公告過兩次，但業者可能是駕駛長人數、運量的緣故，但還是沒有人有意願要投入這個路線。

另外，內湖重劃區也遭質疑公車路線不足，王孝維說，除基隆路，南京東路六段到內湖石潭路等，現在也已有緯穎、緯創、還有昇恆昌等大企業進駐，但就是缺乏公車路網，未來繼續發展下去，一定引進更多人口，要靠捷運至好還需要10年以上，質疑為何不好好趕緊規畫公車路線，將台北市的公車路網更縝密，包括內科，台北花市等公車路線少，大家都開車不塞車才奇怪？

公運處表示，內湖五期進駐愈來愈多上班人口，北市府之前就已經有開始規畫，包括南京幹線也增加站位，成功路石潭路這邊也會增加站位。