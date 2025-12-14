快訊

新莊凌晨惡火16歲少女葬身火窟 消防員悲：妹妹抱歉，我們盡力了

向蔣中正力薦的軍法局長竟是大貪官 彭孟緝遭究責

玩遊戲變加班！玩家嘆1變化被手遊綁架「交作業」眾人超認同

聽新聞
0:00 / 0:00

北市「基隆路幹線」走一半？公車族抱怨 名不符實原因曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北基隆路。本報資料照片
台北基隆路。本報資料照片

台北市市區公車「基隆路幹道」路線，遭質疑「名不符實」，有學生公車族反映，目前基隆路幹線行駛僅從北市府至新店，路線為忠孝東至羅斯福路往返約29.7公里，但卻沒有延伸到基隆路的松山高中這一段，也沒到基隆路八德至塔悠路等精華路段。

公運處表示，當初北市府有公告希望路線往北延伸到八德路，但是之前已經公告過兩次，業者可能因駕駛長缺工、運量因素，還是沒人有意願投入這條路線。

北市議員王孝維說，他接到很多人陳情，尤其是松山高中學生公車族在問，基隆路從忠孝東路、松山高中這一段，都還是算基隆路幹道經過的地方，但為何目前畫定的公車路線，包括松山高中前、八德路、塔悠路這一段也算精華區不跑？當初路廊畫定是5.7公里，但現在為何僅跑3.5公里，「不是欺騙市民？」

王孝維說，民眾反映，質疑為何公車路網的基隆幹線，行駛到台北市政府就彎走了，加上基隆路一段才是5.9公里，才叫基隆「幹線」，之前也有許多議員問，但為何跟市府講了一年還是不跑？不僅市府、到華納威秀就彎走了，但那邊搭乘的人更多，加上松山高中永吉路口還有八德路夜市，為何不跑？

北市公運處表示，這條基隆路幹線，當初公運處與業者簽署的幹線路線，是於107年公告，當初以路廊的範圍忠孝東路到羅斯福路，站間旅次1萬8千人以上，才擇定650路線為基隆路幹線，甚至為了往北延伸到八德路，之前市府已經公告過兩次，但業者可能是駕駛長人數、運量的緣故，但還是沒有人有意願要投入這個路線。

另外，內湖重劃區也遭質疑公車路線不足，王孝維說，除基隆路，南京東路六段到內湖石潭路等，現在也已有緯穎、緯創、還有昇恆昌等大企業進駐，但就是缺乏公車路網，未來繼續發展下去，一定引進更多人口，要靠捷運至好還需要10年以上，質疑為何不好好趕緊規畫公車路線，將台北市的公車路網更縝密，包括內科，台北花市等公車路線少，大家都開車不塞車才奇怪？

公運處表示，內湖五期進駐愈來愈多上班人口，北市府之前就已經有開始規畫，包括南京幹線也增加站位，成功路石潭路這邊也會增加站位。

公車路線 基隆 北市府

延伸閱讀

北市拆除公館圓環市民6成4滿意 對「這一層面」滿意度高達7成5

超過4000人LINE社群恐淪詐騙公布欄 北市教育局出招反制

香港大火警示 北市清查16層以上建物共955棟 26棟消防警鈴不合格

香港大火啟示錄 首都外牆修繕或新建工程將全面禁用竹鷹架

相關新聞

北市「基隆路幹線」走一半？公車族抱怨 名不符實原因曝

台北市市區公車「基隆路幹道」路線，遭質疑「名不符實」，有學生公車族反映，目前基隆路幹線行駛僅從北市府至新店，路線為忠孝東...

香港大火啟示 北市禁竹鷹架 防護網要防焰

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，死傷慘重，北市都發局隨後邀專家學者開會，檢討外牆修繕或新建工程鷹架外的防...

高樓致命缺失 常見防火門沒關

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火釀慘重死傷，多數住戶第一時間都沒聽到火災警報器聲響。北市事後全面稽查16層...

小朋友爭相搶拍！蘇巧慧辦親子耶誕派對 蘇貞昌驚喜現身同唱

民進黨立法委員蘇巧慧今天結合Podcast「水獺媽媽巧巧話」與永續觀光工廠，在土城區舉辦親子耶誕活動；前行政院長蘇貞昌驚...

檢驗搞烏龍釀損失…三重雲林同鄉會攜手果菜公司 捐血贈故鄉鯛魚片

新北市果菜公司今天表示，協助雲林縣養殖業者行銷鯛魚片，攜手三重雲林同鄉會舉辦「捐血贈送鯛魚片」活動，以實際行動鼓勵社會大...

會行走的公害！路上這行為不OK 台北市民逾8成5遇過、近7成感到困擾

台北市民普遍支持戶外禁菸，北市研考會公布今年10月的民意調查顯示，85.6%市民曾遇他人行走中吸菸的情形，其中68.4%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。