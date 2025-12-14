聽新聞
0:00 / 0:00

獨攀基隆龍門谷 男失足受困2天

聯合報／ 記者游明煌王燕華／連線報導
消防人員將受困2天林姓男子救出，以長背板搬運下山送醫。記者游明煌／翻攝
消防人員將受困2天林姓男子救出，以長背板搬運下山送醫。記者游明煌／翻攝

台北市46歲林姓男子獨自登基隆龍門谷，因山路濕滑滑落邊坡挨餓受困2天，直到昨上午6時許有登山客經過聽見微弱求救聲報案才獲救送醫，林的手機、食物都放在背包內，摔落時丟失，2天沒有進食、喝水，有失溫情況，幸好意識清楚。

登山民眾昨早聽到東勢坑產業道路山谷有求救聲，馬上向碇內派出所報案，消防局派遣10車19人前往救援。林男受困在隱密處，因山坡陡峭垂吊不易，有失溫情況，消防人員先補充水分及保暖，他左腳疼痛無法行走。

消防人員將他救出後，用長背板固定搬運下山，墜落的山谷坡度約70度、深20多公尺，救援相當費力。林男說，他獨自爬山，因山路濕滑摔落邊坡，當時手機、食物都放在背包內，摔落時背包丟失，受困2天沒有進食、喝水，他一直有呼救，但沒人發現。市議員連恩典正好上山運動，也幫忙協助。

另外，花蓮一支12人登山隊伍攀登馬博橫斷，接連發生山友摔倒骨折、搬運的協作人員腳扭傷意外，空勤黑鷹直升機昨早出動，將2名傷者吊掛下山，由消防局救護車接駁送醫，完成救援。

這支登山隊伍3日從南投東埔進，原本預計10日從花蓮中平林道下山，9日下山途中，63歲高姓山友不慎「倒栽蔥」摔下約1公尺深邊坡，左手上臂骨折，四肢無力不能行走而向外求救。

山友 基隆 骨折 花蓮

延伸閱讀

基隆外木山濱海步道「04公廁」翻新 友善無障礙、通風明亮

接連山難！72歲男骨折、69歲婦滑落邊坡 中部山區兩天救兩命

假登山賞櫻亂象映射雪季事故 高山不是觀光遊樂場

假登山真賞櫻？武陵櫻花季亂象 嚮導怒批形同「黃牛」壟斷雪山資源

相關新聞

翻轉「最恐怖車站」負評！台鐵汐科站增設出口施工中 遮雨設施待克服

人潮擠在狹窄月台，列車急駛而過，加上冬季候車要認受淒風苦雨，台鐵汐科站被形容是全台最恐怖車站。汐科站已發包增設中站出口分...

獨攀基隆龍門谷 男失足受困2天

台北市46歲林姓男子獨自登基隆龍門谷，因山路濕滑滑落邊坡挨餓受困2天，直到昨上午6時許有登山客經過聽見微弱求救聲報案才獲...

香港大火啟示 北市禁竹鷹架 防護網要防焰

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，死傷慘重，北市都發局隨後邀專家學者開會，檢討外牆修繕或新建工程鷹架外的防...

高樓致命缺失 常見防火門沒關

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火釀慘重死傷，多數住戶第一時間都沒聽到火災警報器聲響。北市事後全面稽查16層...

小朋友爭相搶拍！蘇巧慧辦親子耶誕派對 蘇貞昌驚喜現身同唱

民進黨立法委員蘇巧慧今天結合Podcast「水獺媽媽巧巧話」與永續觀光工廠，在土城區舉辦親子耶誕活動；前行政院長蘇貞昌驚...

檢驗搞烏龍釀損失…三重雲林同鄉會攜手果菜公司 捐血贈故鄉鯛魚片

新北市果菜公司今天表示，協助雲林縣養殖業者行銷鯛魚片，攜手三重雲林同鄉會舉辦「捐血贈送鯛魚片」活動，以實際行動鼓勵社會大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。