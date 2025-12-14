聽新聞
高樓致命缺失 常見防火門沒關

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火釀慘重死傷，多數住戶第一時間都沒聽到火災警報器聲響。北市事後全面稽查16層以上高樓公安，其中有26棟大樓警示設施不合格，消防局承諾優先督促改善。常見缺失則有防火門常開未關、逃生通道堆積雜物，這也是造成煙囪效應的致命缺失。

建築技術規則中，16層樓以上或樓高50公尺即為高層建築；北市16層以上高樓共955棟，香港大火後已檢查577棟，有26棟警報器不符合規定，有的避難方向指示燈甚至不亮。

市議員林珍羽總質詢指出，香港大火時，建物警鈴疑似未響，有住戶逐戶敲門提醒逃命。她說，警鈴是整套消防設備中改善成本最低的，要求年底前先全數改善警報器。議員張志豪則關心外牆工程是否有火警快速通報系統？要求施工單位擔負緊急通知住戶的義務，制定外牆施工火災通報SOP。

市長蔣萬安承諾會要求加速改善。消防局長莫懷祖表示，目前高樓設備檢修申報正依期程持續執行，包括警報設備是否堪用、保持警戒，這對住戶安全很重要，會積極協請建物管委會改善。

消防局表示，防火門未關是常見缺失，很多住戶不以為意，其實火災剛發生時，濃煙就是順著樓間往上竄，造成煙囪效應，樓上住戶容易因此被嗆死，因此是致命缺失。

北市 施工 香港

