香港大火啟示 北市禁竹鷹架 防護網要防焰

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，死傷慘重，北市都發局隨後邀專家學者開會，檢討外牆修繕或新建工程鷹架外的防護網，決議未來強制採用防焰或耐燃材質，鷹架也全面禁用竹子鷹架，將簽報公告實施。

香港大火發生後，北市府隨即稽查全市正在整修外牆的建築物，同時檢視相關法規。市長蔣萬安宣示要禁止鷹架使用易燃材質，並使用防焰的防護網；都發局及建管處也開專家學者會議，確認可行性，結論會提供中央參考。

12月4日舉行的專家學者會議中，決議北市新建工程及外牆修繕工程，一律應使用鋼管施工架，全面禁止使用竹、木材質的施工架。外牆修繕或室內裝修時設置施工架、窗戶及開口防護設施等，所有材料同樣必須具備防焰或耐燃性能。同時，緊急進口及陽台不得被封閉或阻礙，每戶至少要保留一處開口，確保視線可通視。

另外，外牆修繕或室內裝修需要搭設施工架時，所使用的帆布與尼龍防護網，須以斜籬方式施做，並自斜籬連接處向上起算，留設30公分的間隔，帆布與防護網材料須防焰或耐燃。建管專家指出，斜籬是施工中為防止物體墜落，在外層施工架外伸的防墜落裝置。

香港大火時，竹棚鷹架也沒燒掉、甚至有的沒變黑。北市在討論全面禁竹鷹架時，曾一度引發討論，質疑台灣現在還有使用竹製鷹架？專家學者認為，竹、木為易燃材料，一旦發生火災，會迅速助燃，嚴重危及施工中的建築物與環境，過去沒有明文強制規定，這次可趁機禁止。