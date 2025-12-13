快訊

小朋友爭相搶拍！蘇巧慧辦親子耶誕派對 蘇貞昌驚喜現身同唱

中央社／ 新北13日電
民進黨立委蘇巧慧（後右）13日在新北市土城區舉辦親子耶誕活動，前行政院長蘇貞昌（後右2）也驚喜現身，以「水獺阿公」身分同歡唱台語耶誕歌。立委蘇巧慧辦公室提供／中央社
民進黨立委蘇巧慧（後右）13日在新北市土城區舉辦親子耶誕活動，前行政院長蘇貞昌（後右2）也驚喜現身，以「水獺阿公」身分同歡唱台語耶誕歌。立委蘇巧慧辦公室提供／中央社

民進黨立法委員蘇巧慧今天結合Podcast「水獺媽媽巧巧話」與永續觀光工廠，在土城區舉辦親子耶誕活動；前行政院蘇貞昌驚喜現身，以「水獺阿公」身分同唱台語耶誕歌，氣氛熱烈。

蘇巧慧今晚發布新聞表示，經營Podcast頻道，透過童書故事推廣台灣本土原創繪本，累計錄製超過300集。今年首度走出錄音室，在各地舉辦實體親子見面會。

蘇巧慧說，今天結合獲獎的永續觀光工廠「聖瑪莉丹麥麵包莊園」，在土城區舉辦親子活動，還有民眾遠從宜蘭縣、苗栗縣前來。

活動中，蘇巧慧與親子一同唱起台語版「耶誕鈴聲」，唱至一半時，前行政院長蘇貞昌以神秘嘉賓驚喜現身同唱，他以「水獺阿公」身分登場，獨特嗓音引發孩子們驚喜，爭相合影。

蘇巧慧表示，經營頻道初衷只是單純想說故事給孩子聽，並推廣台灣母語與原創繪本。今年已舉辦5場實體活動，帶著孩子體驗挖地瓜、手作與烘焙。

蘇巧慧 行政院 蘇貞昌

