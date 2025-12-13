快訊

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部火速解釋

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

檢驗搞烏龍釀損失…三重雲林同鄉會攜手果菜公司 捐血贈故鄉鯛魚片

中央社／ 新北13日電
新北市果菜公司13日攜手三重雲林同鄉會舉辦「捐血贈送鯛魚片」活動，以實際行動支持雲林漁民。新北果菜公司提供／中央社
新北市果菜公司13日攜手三重雲林同鄉會舉辦「捐血贈送鯛魚片」活動，以實際行動支持雲林漁民。新北果菜公司提供／中央社

新北市果菜公司今天表示，協助雲林縣養殖業者行銷鯛魚片，攜手三重雲林同鄉會舉辦「捐血贈送鯛魚片」活動，以實際行動鼓勵社會大眾，一起支持故鄉雲林縣的漁民

果菜公司表示，針對近日外界關注的「高雄鯛魚片檢驗錯誤事件」，造成鯛魚片產地雲林縣養殖業者重大損失，影響漁民生計；市長侯友宜交辦新北果菜公司應主動伸出援手，啟動協助雲林優質鯛魚片的行銷與宣傳。

新北果菜公司總經理江惠貞以新聞稿表示，新北果菜公司作為北台灣重要的批發與物流平台，支持台灣農漁產是核心任務，持續透過市場資源、物流平台與行銷合作方案，將成為產地最堅定的後盾，盼望讓消費者吃得安心、買得放心。

新北果菜公司表示，雲林縣口湖鄉是台灣重要的鯛魚產地之一，漁民長期以高規格養殖技術供應安全水產品。此次串聯地方團體，以實際行動重建消費信心，攜手三重雲林同鄉會響應採購1500片鯛魚片，支持漁民。

三重雲林同鄉會創會會長李志能表示，秉持照顧故鄉、回饋社會的公益精神，今天在三重區力行聖賢宮舉辦捐血活動，參與捐血的民眾同時獲得故鄉雲林產地直送的鯛魚片。

果菜公司說，啟動行銷機制，推動正確食安資訊、守護農漁民權益。

雲林 漁民 侯友宜 三重

延伸閱讀

2026布局受關注 爭取新北市長選舉？劉和然喊「這方式」對藍營最好

鄭麗文指新北提名進度順利 學者不認同嘆：以拖待變讓地方焦慮

出席新北131周年黨慶批民進黨沒建設 鄭麗文：台灣不能沒底線耗下去

被問藍白合進度 鄭麗文：新北提名進度順利、先進行黨內協調溝通

相關新聞

翻轉「最恐怖車站」負評！台鐵汐科站增設出口施工中 遮雨設施待克服

人潮擠在狹窄月台，列車急駛而過，加上冬季候車要認受淒風苦雨，台鐵汐科站被形容是全台最恐怖車站。汐科站已發包增設中站出口分...

檢驗搞烏龍釀損失…三重雲林同鄉會攜手果菜公司 捐血贈故鄉鯛魚片

新北市果菜公司今天表示，協助雲林縣養殖業者行銷鯛魚片，攜手三重雲林同鄉會舉辦「捐血贈送鯛魚片」活動，以實際行動鼓勵社會大...

會行走的公害！路上這行為不OK 台北市民逾8成5遇過、近7成感到困擾

台北市民普遍支持戶外禁菸，北市研考會公布今年10月的民意調查顯示，85.6%市民曾遇他人行走中吸菸的情形，其中68.4%...

北市拆除公館圓環市民6成4滿意 對「這一層面」滿意度高達7成5

北市為降低公館圓環交通事故數，拆除圓環，填平原公車地下道。北市研考會針對台北市政府推動公館圓環改造做民調，64.7%市民...

「美麗金山走跑」1200人跑經典波浪路 親子享山海交會美景

新北市金山區公所主辦的「美麗金山走跑活動」今天在細雨與涼風中登場，1200人迎風開跑，很多全家出動享山海交會景緻，4公里...

泰山仁愛路6巷遭占用人車爭道 市府養工處增設人行道、無障礙斜坡道

新北推動「美樂地2.0專案」，排除公有土地被占用問題。近期於泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。