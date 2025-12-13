快訊

會行走的公害！路上這行為不OK 台北市民逾8成5遇過、近7成感到困擾

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
85.6%市民曾遇他人行走中吸菸的情形。示意圖。聯合報系資料照
北市民普遍支持戶外禁菸，北市研考會公布今年10月的民意調查顯示，85.6%市民曾遇他人行走中吸菸的情形，其中68.4%感到不便或困擾，反映市民期待公共空間吸菸行為更有秩序。

調查顯示，85.6%市民曾遇他人行走中吸菸的情形，其中68.4%感到不便或困擾。關於禁菸場所規定，83.2%市民支持政府推動「禁止在戶外邊走邊吸菸，吸菸者須至指定吸菸區吸菸」作法。

對於僅能在指定吸菸區吸菸的接受程度，53.4%市民認為「限定在指定地點吸菸」屬合理、剛好。整體而言，多數市民對「減少行走吸菸」為支持態度，並對設定吸菸區的作法有過半接受度。

在有效減少行走吸菸的措施中，有45.9%市民支持「提供吸菸者可前往的固定地點」，41.4%認為應「加強巡查與開罰」，反映市民期待公共空間的吸菸行為能更有秩序，希望政府介入管理。

這次114年10月市政議題家戶電話調查，於114年10月20日至10月23日執行。成功訪問20歲以上台北市民1078人，拒訪2154人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。

調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

