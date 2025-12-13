北市拆除公館圓環市民6成4滿意 這項滿意度高達7成5

北市為降低公館圓環交通事故數，拆除圓環，填平原公車地下道。北市研考會針對台北市政府推動公館圓環改造做民調，64.7%市民對整體表現滿意，市民對市政府的工程進度與執行表現，更有75.3%感到滿意。

根據調查顯示，70.5%市民認同重大交通工程「應依據專業評估」推動，72.2%同意公館圓環改造「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」。

此外，63.2%市民認同公館圓環改為平面十字路口後，車流方向更為清晰、行人通行的安全性也隨之提升，其中，66.9%機車族與62.5%開車族對改善感受較明顯。

在工程執行效率層面，75.3%市民對市政府的工程進度與執行表現感到滿意；整體而言，64.7%市民對台北市政府推動公館圓環改造的整體表現表達滿意。

這次114年10月市政議題家戶電話調查，於114年10月20日至10月23日執行。成功訪問20歲以上台北市民1078人，拒訪2154人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。

調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。