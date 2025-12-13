聽新聞
「美麗金山走跑」1200人跑經典波浪路 親子享山海交會美景
新北市金山區公所主辦的「美麗金山走跑活動」今天在細雨與涼風中登場，1200人迎風開跑，很多全家出動享山海交會景緻，4公里路線串連磺港大橋、磺清大橋，並可眺望海岸與美人山，其中知名的「波浪路」成為跑者爭相拍照的經典地段，展現金山獨特魅力。
走跑路線自磺港漁港「金山區漁會」起跑，沿途行經磺港大橋、磺清大橋、台二線路口原路折返，其中磺清路是金山一條相當特別的道路，因道路筆直又長，因為有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪路」，是萬金石馬拉松的重點路段之一。
今年報名相當搶手，在地優先報名的300名額迅速額滿，900名網路名額2分鐘內秒殺。今天濕冷氣流加上時大時小的細雨，主辦單位啟動雨天方案，備妥暖暖包、防雨物資，沿線補給準備熱薑母茶、能量飲與在地特色點心。立委廖先翔、議員周雅玲、張錦豪、白珮茹服務處秘書許家寧等及在地里長、社區與學校代表皆到場。
完賽禮誠意十足，有客製化束口袋、金山意象陶瓷茶杯、精巧刺繡雙面漁夫帽、品牌後背包及精緻的完賽獎牌與證明等，有跑者說，「雨再大都值得」。現場很多全家出動，親子一起跑。
金山區長劉昌松說，沿途可眺望海岸與美人山，享受金山特有的山海交會美景，其中，萬金石馬拉松知名的賽道磺清路「波浪路」十分壯麗，成為跑者爭相拍照的經典地段。不少民眾完賽後前往「黃金之湯」泡腳池暖身放鬆，推薦跑友可順道逛金山老街。
活動免報名費，並結合在地市集與臉書互動抽獎，期望透過「運動×觀光」激發地方活力，抽獎資訊將公布於官網與粉絲專頁，https://www.beclass.com/rid=30501df690843f573b31
