快訊

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

亂倫謀殺…22歲孕婦懷胎9月被親媽「剖腹取嬰」 孩子爸是繼父

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

聽新聞
0:00 / 0:00

「美麗金山走跑」1200人跑經典波浪路 親子享山海交會美景

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「美麗金山走跑活動」今天在細雨與涼風中登場，1200人迎風開跑。圖／金山區公所提供
「美麗金山走跑活動」今天在細雨與涼風中登場，1200人迎風開跑。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所主辦的「美麗金山走跑活動」今天在細雨與涼風中登場，1200人迎風開跑，很多全家出動享山海交會景緻，4公里路線串連磺港大橋、磺清大橋，並可眺望海岸與美人山，其中知名的「波浪路」成為跑者爭相拍照的經典地段，展現金山獨特魅力。

走跑路線自磺港漁港「金山區漁會」起跑，沿途行經磺港大橋、磺清大橋、台二線路口原路折返，其中磺清路是金山一條相當特別的道路，因道路筆直又長，因為有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪路」，是萬金石馬拉松的重點路段之一。

今年報名相當搶手，在地優先報名的300名額迅速額滿，900名網路名額2分鐘內秒殺。今天濕冷氣流加上時大時小的細雨，主辦單位啟動雨天方案，備妥暖暖包、防雨物資，沿線補給準備熱薑母茶、能量飲與在地特色點心。立委廖先翔、議員周雅玲、張錦豪、白珮茹服務處秘書許家寧等及在地里長、社區與學校代表皆到場。

完賽禮誠意十足，有客製化束口袋、金山意象陶瓷茶杯、精巧刺繡雙面漁夫帽、品牌後背包及精緻的完賽獎牌與證明等，有跑者說，「雨再大都值得」。現場很多全家出動，親子一起跑。

金山區長劉昌松說，沿途可眺望海岸與美人山，享受金山特有的山海交會美景，其中，萬金石馬拉松知名的賽道磺清路「波浪路」十分壯麗，成為跑者爭相拍照的經典地段。不少民眾完賽後前往「黃金之湯」泡腳池暖身放鬆，推薦跑友可順道逛金山老街。

活動免報名費，並結合在地市集與臉書互動抽獎，期望透過「運動×觀光」激發地方活力，抽獎資訊將公布於官網與粉絲專頁，https://www.beclass.com/rid=30501df690843f573b31

「美麗金山走跑」1200人跑經典波浪路，親子享山海交會美景。圖／金山區公所提供
「美麗金山走跑」1200人跑經典波浪路，親子享山海交會美景。圖／金山區公所提供
「美麗金山走跑活動」今天在細雨與涼風中登場，1200人迎風開跑。圖／金山區公所提供
「美麗金山走跑活動」今天在細雨與涼風中登場，1200人迎風開跑。圖／金山區公所提供

金山 馬拉松

延伸閱讀

花蓮玉里高寮大橋合龍 拚2026春節前提前通車

主政3周年翻轉馬祖進行式 王忠銘：南北竿大橋是「連成一島」契機

「1天給1萬」換不取締 金山警索賄、包庇賭場圖利罪判4年半

讓佳節更溫暖…金山金包里社區歡慶冬至 邀請新住民搓湯圓同樂

相關新聞

翻轉「最恐怖車站」負評！台鐵汐科站增設出口施工中 遮雨設施待克服

人潮擠在狹窄月台，列車急駛而過，加上冬季候車要認受淒風苦雨，台鐵汐科站被形容是全台最恐怖車站。汐科站已發包增設中站出口分...

北市拆除公館圓環市民6成4滿意 這項滿意度高達7成5

北市為降低公館圓環交通事故數，拆除圓環，填平原公車地下道。北市研考會針對台北市政府推動公館圓環改造做民調，64.7%市民...

「美麗金山走跑」1200人跑經典波浪路 親子享山海交會美景

新北市金山區公所主辦的「美麗金山走跑活動」今天在細雨與涼風中登場，1200人迎風開跑，很多全家出動享山海交會景緻，4公里...

泰山仁愛路6巷遭占用人車爭道 市府養工處增設人行道、無障礙斜坡道

新北推動「美樂地2.0專案」，排除公有土地被占用問題。近期於泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化...

香港大火警示 北市清查16層以上建物共955棟 26棟消防警鈴不合格

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，造成慘重死傷。台北市事後針對高樓進行公安檢查，16層以上高樓安檢，發現其...

台鐵、捷運「雙汐科站」從月台水平轉乘？台鐵有疑慮 新北預留通道

新北市政府興建汐東捷運的汐科站，目前規畫雙鐵旅客在「地面層」轉乘。立委廖先翔認為不應讓旅客上上下下，月台直接串聯才符合民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。