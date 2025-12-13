泰山仁愛路6巷遭占用人車爭道 市府養工處增設人行道、無障礙斜坡道

新北推動「美樂地2.0專案」，排除公有土地被占用問題。近期於泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化改善面積共計374.35平方公尺，同時提升行人通行安全。

工務局長馮兆麟表示，泰山區明志路一段、仁愛路之間仁愛路6巷內的部分公有土地，長期受到兩側住戶違規占用，導致道路寬度不足，尤其在上下班尖峰時段，經常出現人車爭道情形，甚至發生多起交通事故，嚴重危及行人及用路人安全。

養工處邀集里長、交通局、泰山區公所及警察局等單位會勘研商，透過增設實體及標線型人行道、無障礙斜坡道，並改善轉角處道路設計，提供安全友善通行空間。多次耐心與住戶協調與溝通，最終拆除占用物，並獲得私人土地所有人的支持與同意。