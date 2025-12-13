快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

泰山仁愛路6巷遭占用人車爭道 市府養工處增設人行道、無障礙斜坡道

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北新工處在泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化改善面積共計374.35平方公尺，同時提升行人通行安全。此圖為改造前樣貌。圖／新北市養工處提供
新北新工處在泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化改善面積共計374.35平方公尺，同時提升行人通行安全。此圖為改造前樣貌。圖／新北市養工處提供

新北推動「美樂地2.0專案」，排除公有土地被占用問題。近期於泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化改善面積共計374.35平方公尺，同時提升行人通行安全。

工務局長馮兆麟表示，泰山區明志路一段、仁愛路之間仁愛路6巷內的部分公有土地，長期受到兩側住戶違規占用，導致道路寬度不足，尤其在上下班尖峰時段，經常出現人車爭道情形，甚至發生多起交通事故，嚴重危及行人及用路人安全。

養工處邀集里長、交通局、泰山區公所及警察局等單位會勘研商，透過增設實體及標線型人行道、無障礙斜坡道，並改善轉角處道路設計，提供安全友善通行空間。多次耐心與住戶協調與溝通，最終拆除占用物，並獲得私人土地所有人的支持與同意。

養工處指出，本次改善路段為泰山區仁愛路6巷，銜接仁愛路6巷4弄、5弄、仁愛路及明志路一段，工程總經費534萬餘元，活化改善面積共計374.35平方公尺，內容包括地坪重鋪、設置實體及標線型人行道、施作無障礙斜坡道及優化路口通行動線等。不僅提升路口汽機車用路人視野，減少交通事故，也營造更安全的人行環境。

新北新工處在泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化改善面積共計374.35平方公尺，同時提升行人通行安全。圖／新北市養工處提供
新北新工處在泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化改善面積共計374.35平方公尺，同時提升行人通行安全。圖／新北市養工處提供

人行道 交通事故 住戶

延伸閱讀

標線型人行道畫太寬？屏市華正路人車爭道引紛爭 相關單位會勘

板橋氣爆炸波及民宅！業者全額負擔鑑定費 市府啟動強化稽查

府中定食8深夜氣爆 新北工務局長馮兆麟：若在營業時段後果不堪設想

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

相關新聞

翻轉「最恐怖車站」負評！台鐵汐科站增設出口施工中 遮雨設施待克服

人潮擠在狹窄月台，列車急駛而過，加上冬季候車要認受淒風苦雨，台鐵汐科站被形容是全台最恐怖車站。汐科站已發包增設中站出口分...

救國團送劍潭青年活動中心給北市府 綠議員卻狂轟這些事

救國團劍潭海外青年活動中心與北市府協議去年底要移轉產權，直到今年7月才點交完且供現地使用，甚至連契稅都還沒繳，遭疑依法行...

泰山仁愛路6巷遭占用人車爭道 市府養工處增設人行道、無障礙斜坡道

新北推動「美樂地2.0專案」，排除公有土地被占用問題。近期於泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化...

香港大火警示 北市清查16層以上建物共955棟 26棟消防警鈴不合格

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，造成慘重死傷。台北市事後針對高樓進行公安檢查，16層以上高樓安檢，發現其...

台鐵、捷運「雙汐科站」從月台水平轉乘？台鐵有疑慮 新北預留通道

新北市政府興建汐東捷運的汐科站，目前規畫雙鐵旅客在「地面層」轉乘。立委廖先翔認為不應讓旅客上上下下，月台直接串聯才符合民...

香港大火啟示錄 首都外牆修繕或新建工程將全面禁用竹鷹架

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，死傷慘重，北市都發局在大火後隔一周，邀集專家學者開會，針對外牆修繕或新建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。