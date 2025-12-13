香港大火警示 北市清查16層以上建物共955棟 26棟消防警鈴不合格

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，造成慘重死傷。台北市事後針對高樓進行公安檢查，16層以上高樓安檢，發現其中有26棟的大樓警示設施不合格，議員林珍羽認為，警鈴是整套消防設備中，改善成本最低，應優先改善，消防局承諾優先改善。

林珍羽昨天市政總質詢中指出，香港大火恐有人為因素，且實體建物消防警示設備也可能有大漏洞，香港大火時疑警鈴未響，住戶逐戶拍門提醒逃命。台北市16層以上高樓共有955棟，但在香港大火後，目前檢查了577棟，其中有26棟的警報不符合規定，她要求在年底前，先針對警報更新改善。

消防局長莫懷祖表示，目前高樓設備檢修申報，正依期程持續執行中，包括警報設備是否堪用、保持警戒，這對住戶安全性很重要，會以此衡量，積極協請建物對象進行改善。

林珍羽也要求市府要展現執行力，預防災害，要求針對不合格的26棟先檢查？蔣萬安答詢承諾，會針對不合格的高樓，要求加速改善。

另外，議員張志豪也關心外牆工程，是否有火警快速通報系統？應要求施工單位有緊急通知住戶的義務？若發生外牆延燒，住戶往往無預警，應制定外牆施工火災通報標準作業程序。

消防局指出，依營造業法第30條規定，承攬一定金額或一定規模以上之工程，施工期間，應於工地置工地主任。另也要求工地主任，應於工地遇緊急異常狀況通報，例如施工工地發生火災時，立即通報消防隊，並通報施工現場負責人及關係人。