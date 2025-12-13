台鐵、捷運「雙汐科站」從月台水平轉乘？台鐵有疑慮 新北預留通道

新北市政府興建汐東捷運的汐科站，目前規畫雙鐵旅客在「地面層」轉乘。立委廖先翔認為不應讓旅客上上下下，月台直接串聯才符合民眾期待。學者張學孔贊成「水平」轉乘，雖然可能涉及土地使用課題，需要時間，但值得去做。

新北市捷運工程局表示，汐東線工程3月開工，全線預計2032年完工，會將動線納入考量。目前規畫地面層配合台鐵汐科站中站出入口位置，調整捷運汐科站電梯、電扶梯位置，便利轉乘。

捷運局說，汐東線汐科站設計時，有完整調查周邊通勤、活動、轉乘等資訊，並將相關動線納入考量。目前規畫地面層配合台鐵汐科站中站出入口位置，調整捷運汐科站電梯、電扶梯相對位置，便利市民搭乘轉乘服務。但在汐東線汐科站2樓穿堂層，會預留銜接點，並持續與台鐵協調銜接方案。

台鐵則北上月台北出口較窄，如果加設1個出口通往汐東線，可能造成動線擁擠。台鐵表示，相當重視旅客「安全、動線、人流分散」等議題，會持續與新北市政府討論最有效的解決方案。

廖先翔指出，雙鐵汐科站若從地面層轉乘，雙鐵旅客都要先從月台「下樓」，再搭電梯、手扶梯或走樓梯上月台。兩個汐科站距離那麼近的月台，照理來說應該要設通道串接，才會符合民眾的期待。

鐵道局說，相關單位今年10月間曾會勘汐東線汐科站穿堂層，設連通道銜接台鐵汐科站整合事宜，結論是由新北捷運局分析連通動線對台鐵轉乘動線及人流交織的影響，作為後續設計調整與分流規畫參考。

台大土木系前教授、台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔表示，公共運輸就是要成網才能發揮功能，台鐵在台北都會區扮演城際運輸服務和通勤類捷運服務，台鐵和地方捷運形成路網，對於民眾日常通勤通學以及中長途城際運輸，都有效益。

他說，台鐵和捷運整合，也有助整體公共運輸運量提升，達到節能減碳的目標。任何有助於高鐵、台鐵、捷運與公車服務的路網整合、車站整合、營運整合、票證費率整合、資訊整合，政府部門及營運公司都應該盡力透過都市計畫、都市設計與妥善規畫設計去完成。

張學孔說，像高雄捷運原本規畫要出站，再往上進高鐵站，再下月台搭高鐵，實在不對。交通部後來接受建議，將高雄捷運旅客可以直接通往高鐵月台，證明透過實體設計與票證系統完全可以實現無縫換乘。