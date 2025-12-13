翻轉「最恐怖車站」負評！台鐵汐科站增設出口施工中 遮雨設施待克服

人潮擠在狹窄月台，列車急駛而過，加上冬季候車要認受淒風苦雨，台鐵汐科站被形容是全台最恐怖車站。汐科站已發包增設中站出口分散人流，立委廖先翔說建議兩座月台頂棚密合，蔽雨效果會更好。月台上方設有帶電設備，工程尚待評估。

台鐵20多年前推動「捷運化」工程，在汐止、南港間增設汐科站。因為是簡易通勤站，又受路廊限制，採狹長型設計，月台長約300公尺，北出口引道150公尺，南出口引道100公公尺。

如今因為汐科站周區域，科學園區廠辦和大型社區高樓林立，汐科站近五年每日上下車平均都超過兩萬人次，上下班交通尖峰時間，車站規模難以負荷，服務品質招致負評。

鐵道局受台鐵公司委託，代辦增設出口暨站體改善工程，將增設中站出口並改善相關設備，藉由分流旅客出站動線，提升進出站服務水準，工程預計明年十月底前完工啟用。

廖先翔表示，汐科站月台旁邊沒有什麼遮風擋雨的設施，在秋冬吹起東北季風，只要雨下的稍微大一點，在月台的民眾都要撐著雨傘等車。

廖先翔說，在其他車站，如果雨勢大到會漂進月台，民眾至少還可以在「下面」的閘門口空間等待，但因為汐科的空間不一樣，閘門和月台距離很遠，所以大家只能在月台等，才會有現在的困擾。未來有了中站出口，或許也能在「下面」等，但是空間也不是很大。

汐科站設有第1、2月台，廖先翔觀察到兩個月台的頂棚，上方結構是串聯的，兩座頂棚也很接近，不知道當初興建時「為什麼沒有封起來」，或許當初沒有料到雨勢的問題，或是想到要讓空氣流通或採光。他將安排會勘，並跟台鐵討論看要怎麼樣加強，讓民眾在雨天風大的時候，等車環境更舒適一點。

汐科站月台是開放高架環境，雨勢較大或風強時，雨水會斜飄進入月台。台鐵表示，未來的汐東捷運汐科站，會緊臨台鐵月台平行建置，等到站體興建完成，應該有助解決台鐵月台潑雨問題。

鐵道局說，受台鐵委託代辦的汐科站增設出口暨站體改善工程，目的在分流旅客出站動線，提升進出站服務水準，並未包含改善雨水飄入月台項目。

鐵道局認為，台鐵系統採「架空線供電」，月台上方設有帶電設備，必須維持一定安全距離及維修空間，雨棚高度、延伸及封閉程度，均需符合相關安全規範，汐科站增設雨棚必須審慎評估。

鐵道局說，評估月台全面加蓋除須考量供電安全，還涉及現有雨棚結構載重能力、結構安全，若需拆除重建，工程規模與經費需求都相當龐大。目前施作的改善工程，剩餘經費不足以支應。台鐵若就車站營運、安全等面向，通盤評估月台建設，鐵道局會將提供協助。