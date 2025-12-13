快訊

香港大火啟示錄 首都外牆修繕或新建工程將全面禁用竹鷹架

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市建管處委請專業公會全面勘檢全市外牆修繕等工地的施工鷹架。圖／北市建管處提供
北市建管處委請專業公會全面勘檢全市外牆修繕等工地的施工鷹架。圖／北市建管處提供

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，死傷慘重，北市都發局在大火後隔一周，邀集專家學者開會，針對外牆修繕或新建工程於鷹架外搭設防護網，決議未來強制採用防火材質，採用防焰帆布，並全面禁止採用竹用鷹架，將簽報府級同意後再公告實施。

香港大火發生後，北市府隨即針對全市正進行外牆整修的建築物啟動稽查，並持續推進高樓層安全申報、鼓勵設置管委會，同時檢視相關法規；台北市長蔣萬安也對外表示，是否要禁止鷹架使用易燃材質、要求使用防焰的防護網，都發局及建管處也召開專家學者會議，若可行就會啟動修法，並將結論提供給中央參考。

12月4日召開的專家學者會議，決議北市新建工程及外牆修繕工程，一律應使用鋼管施工架，全面禁止使用竹、木施工架。另外，針對外牆修繕或室內裝修需要搭設施工架時，所使用的帆布與尼龍防護網，必須以斜籬方式施作，並自斜籬連接處向上起算，應留設30公分的間隔，帆布與防護網材料必須具備防焰或耐燃性能。

建管專家指出，斜籬是施工中為防止物體墜落而在外層施工架外伸的一種防墜落裝置；另外，會中決議外牆修繕或室內裝修時設置施工架，窗戶及開口防護設施，所有材料同樣必須具備防焰或耐燃性能。同時，緊急進口及陽台不得被封閉或阻礙，每一戶至少要保留一處開口，確保視線可通視。

北市在討論全面禁竹鷹架時，曾一度引發網路討論，認為台灣現在還有使用竹製鷹架？香港大火時，竹棚鷹架也沒燒掉、甚至有的沒變黑。

會議中專家學者認為，竹、木為易燃材料，一旦發生火災，會迅速助長火勢延燒，且易於在垂直面蔓延，嚴重危及施工中的建築物與周邊環境。北市要求使用耐燃材枓，但竹木不是，而且台北市的工程，幾乎沒有人使用竹木架，只是過去沒有明文強制規定，這次就明文禁止。

香港大埔宏福苑大火。（中通社）
香港大埔宏福苑大火。（中通社）

香港大火 鷹架

