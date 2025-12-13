新北產業園區擴大汽車收費路段 還增加大型重機專用停車格

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
12月15日起在新莊產業園區共166格汽車停車格實施收費。圖／新北交通局提供
新北交通局表示，為提升新北產業園區道路空間使用效率及停車便利，從12月15日(周一)起新莊區五權一路、五權二路，及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段，共166格汽車停車格實施停車收費。此外，五股區五工路、五權路也新設9格大型重機專用格同步收費，落實使用者付費原則，提升停車格周轉率。

新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，新北產業園區除了擴大收費路段，使有限的停車空間公平共享，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位，另因應在地需求，規劃大型重機專用停車格，讓重機騎士也能安心停車。

汽車格新增收費路段為每半小時10元，收費時間為周一至周五上午7點至晚間8點，至於五股區五工路及五權路設置的大型重機停車格收費時段為周一至周五上午7點至晚間8點，每4小時收費30元。

交通局提醒，民眾停車若未收到繳費單，可透過行動支付App、全國繳費網，或至新北市路邊停車費查詢網查詢，避免逾期受罰。

停車格 重機

翻轉「最恐怖車站」負評！台鐵汐科站增設出口施工中 遮雨設施待克服

人潮擠在狹窄月台，列車急駛而過，加上冬季候車要認受淒風苦雨，台鐵汐科站被形容是全台最恐怖車站。汐科站已發包增設中站出口分...

救國團送劍潭青年活動中心給北市府 綠議員卻狂轟這些事

救國團劍潭海外青年活動中心與北市府協議去年底要移轉產權，直到今年7月才點交完且供現地使用，甚至連契稅都還沒繳，遭疑依法行...

台鐵、捷運「雙汐科站」從月台水平轉乘？台鐵有疑慮 新北預留通道

新北市政府興建汐東捷運的汐科站，目前規畫雙鐵旅客在「地面層」轉乘。立委廖先翔認為不應讓旅客上上下下，月台直接串聯才符合民...

香港大火啟示錄 首都外牆修繕或新建工程將全面禁用竹鷹架

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」上月26日大火，死傷慘重，北市都發局在大火後隔一周，邀集專家學者開會，針對外牆修繕或新建...

