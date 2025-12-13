新北產業園區擴大汽車收費路段 還增加大型重機專用停車格
新北交通局表示，為提升新北產業園區道路空間使用效率及停車便利，從12月15日(周一)起新莊區五權一路、五權二路，及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段，共166格汽車停車格實施停車收費。此外，五股區五工路、五權路也新設9格大型重機專用格同步收費，落實使用者付費原則，提升停車格周轉率。
新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，新北產業園區除了擴大收費路段，使有限的停車空間公平共享，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位，另因應在地需求，規劃大型重機專用停車格，讓重機騎士也能安心停車。
汽車格新增收費路段為每半小時10元，收費時間為周一至周五上午7點至晚間8點，至於五股區五工路及五權路設置的大型重機停車格收費時段為周一至周五上午7點至晚間8點，每4小時收費30元。
交通局提醒，民眾停車若未收到繳費單，可透過行動支付App、全國繳費網，或至新北市路邊停車費查詢網查詢，避免逾期受罰。
