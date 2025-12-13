救國團送劍潭青年活動中心給北市府 綠議員卻狂轟這些事

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
救國團劍潭海外青年活動中心與北市府協議去年底要移轉產權，直到今年7月才點交完。圖／林延鳳研究室提供
救國團劍潭海外青年活動中心與北市府協議去年底要移轉產權，直到今年7月才點交完。圖／林延鳳研究室提供

救國團劍潭海外青年活動中心與北市府協議去年底要移轉產權，直到今年7月才點交完且供現地使用，甚至連契稅都還沒繳，遭疑依法行政淪為口號。北市府回應，已寄稅單要求救國團繳稅；救國團說，因產權無法分割、市府避免閒置損壞，協調「暫代管理」最為妥適。

劍青可供1000人食宿，是救國團容量最大的研習訓練中心。救國團與北市府2016年簽訂協議，去年12月31日將劍青建物產權無償移轉給北市府。

議員林延鳳昨下午總質詢指出，點交作業遲至今年7月才完成，市府更允許救國團現地營業，住宿區到明年2月都還能訂房，再者依法契稅卻沒人要繳，豈不逃漏稅？先前租金又比市場行情低，每平方公尺每月不到30元，不符合社會公平正義。她批，北市府依法行政淪為口號。

林延鳳也關切該地未來用途，市府花320萬元做前期規畫，未來要以促參方式利用，她建議可作為市政推動，而不是讓救國團繼續營利，例如公辦都更的中繼宅，甚至串連承德路Google的AI基礎建設研發中心、輝達的科技BOT中心，打造猶如內科之心的「士北之心」。

台北市大地處長吳明聖表示，稅捐規定房屋移轉如需繳交契稅，本是受贈方大地處要繳，經協調後請救國團繳，對方也願意，正在向黨產會申請通過這筆費用繳交相關契稅；稅捐稽徵處說，10月已寄發稅單給救國團，依限於12月30日前繳納。

蔣萬安表示，確實接到各方、議員的想法和建議，現在是透過民間促參方式辦理，已經有顧問公司在進行相關前置作業，會以市政考量為最優先。劍青的都市計畫土地使用分區屬於風景區，有一定限制，如果確定方向，不排除都市計畫變更。

副市長李四川表示，救國團把劍青捐給市府，但依北市市有公用不動產提供使用辦法第4條、第5條使用期限未逾一年無續約約定，救國團依法來申請，於法有據。他也要求大地處以BOT公開發包辦理，讓所有人都來投標；市府若有市政需求，可依都市計畫法第27條變更。

救國團強調，劍青的移轉作業完全依約辦理，相關法律義務皆已確實履行。目前建物產權結構為北市府持有含去年底移轉部分 64.7%、國有財產署持有35.3%，因建物產權無法切割，李四川今年1月20日召集國產署、鐵路局、市府局處及救國團等，就後續使用進行協調會議，避免管理真空與資產閒置。

救國團說，立法院年初三讀通過觀光發展條例修法，讓救國團活動中心等10類團體得以依法展延5年，這也讓救國團各青年活動中心繼續具備合法經營的明確依據。因此，會議決議由原營運單位救國團於委外作業完成前暫代管理，依法支付使用補償金，待委外標租或正式接管單位完成招標後，救國團將依規定配合點交。

劍潭海外青年中心鄰近捷運劍潭站，建築群分成教學區、住宿區、集會區，可供1000人食宿。圖／林延鳳研究室提供
劍潭海外青年中心鄰近捷運劍潭站，建築群分成教學區、住宿區、集會區，可供1000人食宿。圖／林延鳳研究室提供

