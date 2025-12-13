新北三芝福成社區助弱勢生「雁飛」 獲金卓越社區獎

三芝區因人口老化及兒少逐年下降，福成社區發展協會透過「雁飛計畫」協助家庭經濟較差的孩童課後輔導，另同時推動長者共餐、共茶、共遊及共學，積極為社區注入活水，傲人成績獲得新北市114年金卓越社區卓越獎。

三芝區福成社區發展協會執行長鄭國賢說，弱勢兒童不是小孩自己造成，而是家庭及社會造成弱勢，「雁飛計畫」以生活自理實踐和團隊合作玩創意為理念，規畫有音樂、陶藝、書法及戶外教學等課程，由在地退休專業人士協助輔導，經多年努力，第一屆孩子也已大學畢業回頭帶領學弟妹。

福成社區發展協會發現部分孩子課業差，改採適才適教的陪伴課程，「學校下課到協會好好玩」也激發了孩子的探索興趣，至今已扶助15至20位孩子，且每晚孩子吃完晚餐才回家。此外，社區也推動共餐、共茶、共遊及共學，由老中青幼互助學習。

新北市長侯友宜昨表揚114年金卓越及績優社區，他表示，新北市有469個社區發展協會，透過社區協會服務以在地人照顧在地人，透過關懷弱勢及扶持長者婦幼，在這塊土地安居樂業。社會局長李美珍說，將持續整合跨局處、跨領域等專業輔導，培力社區共生永續發展。

今年獲卓越組卓越獎有三芝區福成，績效組優等獎有中和區莒東、板橋區三民、萬里區北基、新店區中山等4個社區，獲選績優社區將代表新北市參加衛福部115年金卓越社區選拔。