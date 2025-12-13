華裔聯誼都在這！劍青「美加營」 王力宏也參加過

劍潭海外青年活動中心點交給北市府，過去救國團在劍青有個重要活動，就是辦海外華裔青年暑期返國研習團，不只學習華語、書法等中華文化，還能結交來自世界各地華裔青年朋友，有些人還喜結連理，成了在劍青中心的難忘回憶。

劍青可供1000人食宿，不僅是救國團容量最大的研習訓練中心，也是北市綜合功能最完整的教育訓練場地。

救國團秘書處專委黃振愷表示，每年暑假「海外華裔青年暑期返國研習團」，簡稱美加營，參與學員主要為美國、加拿大的華裔大學生，也有來自歐洲，非暑假期間的美加營對象為世界各國的華裔高中生、國中生，家長送孩子來參加，就是希望他們學習華語、不忘本。

黃振愷說，每年美加營為期一個半月，一個月安排華語、書法、功夫等中華文化課程，以及北部景點如國父紀念館、中正紀念堂。

研習結束後，半個月環島行程走訪花蓮太魯閣、高雄、台南、台中等地，感受風土民情，他說，每次出發都是8台遊覽車陣仗，規模約300多人，連歌手王力宏也都參加過。

黃振愷說，華裔青年在美國等地不容易遇到理想的華人另一半，透過活動，他們能一次認識來全世界的華裔青年，不少人成為男女朋友、結婚更是不計其數，學員們將之稱為「愛之船」，後來也被拍成同名電影。

如今美加營已停辦轉型成不同營隊，黃振愷說，相當可惜，因為是讓華僑青年多認識台灣的機會和平台，救國團有豐富的經驗，卻不能貢獻，也很遺憾。