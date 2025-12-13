聽新聞
0:00 / 0:00

華裔聯誼都在這！劍青「美加營」 王力宏也參加過

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
救國團劍潭海外青年活動中心。圖／林延鳳研究室提供
救國團劍潭海外青年活動中心。圖／林延鳳研究室提供

劍潭海外青年活動中心點交給北市府，過去救國團在劍青有個重要活動，就是辦海外華裔青年暑期返國研習團，不只學習華語、書法等中華文化，還能結交來自世界各地華裔青年朋友，有些人還喜結連理，成了在劍青中心的難忘回憶。

劍青可供1000人食宿，不僅是救國團容量最大的研習訓練中心，也是北市綜合功能最完整的教育訓練場地。

救國團秘書處專委黃振愷表示，每年暑假「海外華裔青年暑期返國研習團」，簡稱美加營，參與學員主要為美國、加拿大的華裔大學生，也有來自歐洲，非暑假期間的美加營對象為世界各國的華裔高中生、國中生，家長送孩子來參加，就是希望他們學習華語、不忘本。

黃振愷說，每年美加營為期一個半月，一個月安排華語、書法、功夫等中華文化課程，以及北部景點如國父紀念館、中正紀念堂。

研習結束後，半個月環島行程走訪花蓮太魯閣、高雄、台南、台中等地，感受風土民情，他說，每次出發都是8台遊覽車陣仗，規模約300多人，連歌手王力宏也都參加過。

黃振愷說，華裔青年在美國等地不容易遇到理想的華人另一半，透過活動，他們能一次認識來全世界的華裔青年，不少人成為男女朋友、結婚更是不計其數，學員們將之稱為「愛之船」，後來也被拍成同名電影。

如今美加營已停辦轉型成不同營隊，黃振愷說，相當可惜，因為是讓華僑青年多認識台灣的機會和平台，救國團有豐富的經驗，卻不能貢獻，也很遺憾。

華裔 救國團 王力宏

延伸閱讀

奧運金牌林郁婷的書法小老師 11歲蔡婷而「拿了毛筆就不會緊張」

讓台灣更團結：救國團澄清修法誤解並期盼以尊重與包容共創未來

蔣勳快閃故宮看國寶〈寒食帖〉半世紀回望揭歷劫文物的秘辛

藍提黨產條例排除救國團逕付二讀 綠：威權遺緒仍在身上

相關新聞

救國團「劍青」怎活化？北市傷腦筋

救國團經營多年的劍潭海外青年活動中心今年7月點交移轉給北市府，但救國團仍繼續使用，連契稅都沒有繳，租金也低於行情；北市府...

華裔聯誼都在這！劍青「美加營」 王力宏也參加過

劍潭海外青年活動中心點交給北市府，過去救國團在劍青有個重要活動，就是辦海外華裔青年暑期返國研習團，不只學習華語、書法等中...

新北三芝福成社區助弱勢生「雁飛」 獲金卓越社區獎

三芝區因人口老化及兒少逐年下降，福成社區發展協會透過「雁飛計畫」協助家庭經濟較差的孩童課後輔導，另同時推動長者共餐、共茶...

北市殯儀館爆「燒庫錢」集體收賄 屬這個生肖要燒最多

北市殯葬處爆發「燒庫錢」基層技工集體收賄，北市議員昨在議會質詢市長蔣萬安，除了要求防堵收紅包文化，也質疑民眾因習俗想多燒...

全運會基隆3金2銀5銅近十年最佳 游泳鄧羽彣穿金戴銀披銅大滿貫

基隆市政府今表揚今年全國運動會優秀選手，今年共獲得3金2銀5銅是近十年最佳成績，發給選手、教練總獎勵金444萬元；表現最...

老屋新生！杭州南路劉青和宿舍 和洋折衷風變身特色藝文餐廳

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，在2008年登錄為歷史建築，當時為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和擔任台灣省工業試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。