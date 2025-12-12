快訊

午宴突抽搐…駐印度副代表謝柏輝驟逝享年52歲 當地警方調查中

主動提議茶敘…賴總統邀三院茶會「韓國瑜不克出席」 府：意外與不解

在地人照顧在地人 新北表揚18個績優社區

中央社／ 新北12日電

新北市政府今天表揚18個績優社區，頒獎肯定社區夥伴長期深耕在地服務，也感謝各社區展現「在地人照顧在地人」的精神，讓新北成為更宜居的城市。

新北市政府表示，選拔結果卓越組卓越獎由三芝區福成社區獲得。該社區以永續發展為核心，整合兒少照顧、婦女培力、長者健康促進等多元方案，並推動社區產業與特色小旅行，建構互助支持網絡，呈現卓越永續的社區模式。

績效組優等獎的4個社區發展協會，將代表新北市參加115年衛福部金卓越社區選拔。包括板橋區三民社區以多元福利方案為主軸，從銀髮健康促進、兒少課後陪伴到樂活大學課程，全方位營造友善園地；中和區莒東社區著重防暴宣導，透過志工創意行動，使居民成為社區防暴尖兵。

萬里區北基社區以長者營養餐食服務為特色，帶動長者走出家門、互相關懷，並設置兒少陪伴基地，協助偏區孩童獲得完善照顧。新店區中山社區則以資訊志工為亮點，協助長者運用科技設備，強化社區服務量能；並以奇蹟公園為平台推動環境教育，發展食農課程及低碳小旅行，凝聚居民參與。

此外，績效組甲等獎共10個社區，另有3個社區獲頒單項特色獎，展現多元服務面向。

新北市長侯友宜致詞表示，社區發展協會平時肩負照顧弱勢、長者與婦幼的重要任務。今年脫穎而出的18個社區展現強大服務量能，都令人感動。他盼鼓勵更多社區組織投入公共服務，共同打造友善、活力、永續的社區生活環境。

永續 兒少

延伸閱讀

暴打高齡柯基被肉搜 曾獲新北模範飼主已被撤銷

新莊樂齡拉密桌遊大賽 90歲長者報名激發活力

第3次身障權利公約國家報告 衛福部：合理調整入法、強制住院法院同意

雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

相關新聞

北市殯儀館爆「燒庫錢」集體收賄 屬這個生肖要燒最多

北市殯葬處爆發「燒庫錢」基層技工集體收賄，北市議員昨在議會質詢市長蔣萬安，除了要求防堵收紅包文化，也質疑民眾因習俗想多燒...

影／簡舒培批別當「龜孫子」 蔣萬安回譏：這三個字留給議員

內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇時，應喊話上海市政府...

全運會基隆3金2銀5銅近十年最佳 游泳鄧羽彣穿金戴銀披銅大滿貫

基隆市政府今表揚今年全國運動會優秀選手，今年共獲得3金2銀5銅是近十年最佳成績，發給選手、教練總獎勵金444萬元；表現最...

老屋新生！杭州南路劉青和宿舍 和洋折衷風變身特色藝文餐廳

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，在2008年登錄為歷史建築，當時為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和擔任台灣省工業試...

雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

新北市超過400萬人口全國第一，目前有469個社區發展協會，透過社區協會服務默默守護在地市民。三芝鄉因人口老化及兒少逐年...

北捷大改造！北車月台層「科技感」十足 走到台鐵卻回到「解放前」

捷運台北車站轉乘紅線、台鐵及高鐵的B3月台層，每到上下班尖峰時刻總會擠滿人潮，前陣子該月台層正在著手裝潢更新，近期帷幕撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。