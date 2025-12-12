北市殯儀館爆「燒庫錢」集體收賄 屬這個生肖要燒最多

北市殯葬處爆發「燒庫錢」基層技工集體收賄，北市議員昨在議會質詢市長蔣萬安，除了要求防堵收紅包文化，也質疑民眾因習俗想多燒，但法規不准，是否考量「多燒就多收錢」可滿足家屬信仰。蔣萬安則表示，收賄絕不寬貸。

針對此案，議員侯漢廷昨下午在議會總質詢中指出，民眾因習俗想多燒，但法規不准，收賄當然不對，但市府的規則是不是訂太死，可考慮「多燒就多收錢」又可以滿足家屬的民間信仰，蔣萬安說，會請殯葬處研究一下。

侯漢廷說，因為習俗上，部分往生者家屬想多燒點庫錢，他認為北市要求環保，但未來要更新較新的環保爐具時，可以明文規定，若超量燒庫錢，市府就收費，想多花錢就多燒，像民俗上屬牛要多燒，為了符合民間信仰，可訂出標準。

議員林珍羽指出，這件事市長要展現強硬的態度來防堵，家屬送家人最後一程，想要善後卻還要送錢，不應再讓收紅包的事再發生；蔣萬安表示，絕不寬貸。

據熟悉民俗人士說，「燒庫錢」是台灣喪葬習俗，每個生肖都有對照表，像屬牛的庫錢最多，屬猴的最少，也讓殯葬禮儀業者有機會向家屬遊說，也有部分禮儀業者為滿足家屬需求，只好透過關係或直接送紅包行賄，請殯儀館技工配合超額焚燒。

據指出，該案涉案的技工，大多是資深的殯儀館員工，其中陳姓技工，雖然較資淺，但進入殯葬處之前，就是殯葬業者，「對外關係比較靈活」

北市殯葬處長張世昌指出，依照台北市殯葬管理自治條例規定，北市更講求環保，往生者每日焚燒庫錢上限為20包，因為金爐很小，不得不設限。

北市殯葬處表示，此案是由殯葬處主動發掘掌握，發現禮廳管理職工疑涉配合業者超額燒化庫錢，收受不正利益，有違法之嫌，蒐集相關事證後陳報政風處，移請廉政署調查。

殯葬處指出，後續將秉持毋枉毋縱，配合檢廉查辦，也會要求全體員工遵守法令，並定期宣導不得有任何違法失當之行為，若仍發生，將依法嚴處，絕不寬貸。

