新北耶誕城演唱會禁夜排 仍有人冒雨佔位

中央社／ 新北12日電

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會13、14日舉行，基於安全、公平性，新北市觀光旅遊局雖公告禁止夜排、佔位，但仍有許多粉絲舞台前冒雨排隊佔位。觀旅局表示，將派員清場。

觀旅局表示，已經規定公告「禁止夜排、請勿佔位」，並將於早上11時、晚上10時及不定期清場，呼籲歌迷遵守規範，兼顧安全與公平。若民眾於禁止時段擅自堆放物品，將進行清理或勸離。

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會，包括韋禮安等演出藝人下午2時30分開始彩排，天候濕冷、地面濕滑，仍吸引許多粉絲撐傘、穿著保暖衣物在舞台前觀賞。儘管舞台四周懸掛多面告示，仍有人冒雨堅守位置，讓觀旅局、警方相當無奈。

記者上午在市民廣場觀察，約9時前陸續已有粉絲抵達卡位，有人架起簡易帳棚，也有人鋪地墊、放小板凳或躺椅，在低溫中等候彩排時刻。

昨晚也傳出歌迷在耶誕城周邊疑遭跟騷情形。海山警分局今天指出，陳姓女子11日晚間7時10分行經板橋區中山路與新府路口時，發現一名詹姓男子行徑怪異，疑似遭尾隨或偷拍，因而報案。警方到場後未發現財物損失或偷拍跡象，仍依程序將兩人帶返分局釐清。

警方表示，詹男稱患有精神疾病，因服藥導致精神狀態不佳而在街頭徘徊。警方後續通報衛生局協助，由救護人員將詹男送往亞東醫院治療；陳姓女子瞭解相關權益後，表示暫不提告。

