快訊

永續教育扎根社區 淡水國小學童走讀馬偕故事

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過走讀讓學子走出戶外，認識在地故事。 圖／紅樹林有線電視提供
透過走讀讓學子走出戶外，認識在地故事。 圖／紅樹林有線電視提供

由親子天下教育創新中心攜手新北市淡水國小及淡水旅學堂等單位，推動2025研華永續教育扎根社區計畫，帶著學校3年級的學童，透過淡水旅學堂的導覽解說，走訪淡水滬尾偕醫館，不僅是讓孩子走出戶外，看到偕在淡水留下來的故事，更透過學習單的方式將想法記錄下來，並且演出埔頂的故事小劇場，讓這一場走讀更加深入。

淡水國小老師施怡慧表示，這次計劃，善用PBL教學法，也就是幫助學校導入專題式學習，讓學生透過實作學習，提升解決問題的能力，發展符合校本特色的永續課程，協助學校依據在地文化，生態以及社區需求，設計符合校本特色發展的SDGs永續精神行動教育方案。

淡水旅學堂李琪表示，這次帶著學生走訪馬偕偕醫館，更讓學生扮演故事裡的角色，引導學生對校本課程的人物，包括馬偕、張聰明等在地人物進行反思，建構自我認知，透過強化跨域合作與社區連結，促進學校與社區、企業、組織的合作，讓學校成為地方永續發展的推動者。

淡水 永續

