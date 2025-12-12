殯葬處技工涉收賄 蔣萬安允研議調整燒庫錢上限

快訊

中央社／ 台北12日電

台北市殯葬處胡姓技工涉收賄讓業者幫往生者多燒庫錢，今天遭聲押。議員侯漢廷建議調整焚燒庫錢上限，並建立超量收費機制，順應民俗信仰；台北市長蔣萬安允諾研議。

蔣萬安今天率局處首長赴台北市議會接受市政總質詢，新黨議員侯漢廷質詢表示，殯葬管理處一名技工涉嫌收賄遭聲押，案由是有家屬希望替往生者多燒庫錢，但法規限制不准，就塞紅包行賄。

侯漢廷說，收賄違法，但這凸顯殯葬處的規矩不夠人性化，建議殯葬處順應民俗信仰，建立超量收費機制，並參考其他縣市標準，調整每名亡者每天最多20包庫錢的上限，想多燒庫錢的家屬就多付一點給市府，不要再塞紅包行賄。

蔣萬安允諾，表示將請殯葬處研究。

民眾黨議員林珍羽質詢同樣關心此議題，要求蔣萬安對收賄行為表態。蔣萬安說，違法當然不行，此案是殯葬處自行發現後移送檢調，市府絕不寬貸。

台北市殯葬管理處透過新聞稿表示，此案是由殯葬處主動發掘掌握，發現禮廳管理職工疑涉配合業者超額燒化庫錢，收受不正利益，有違法嫌疑，蒐集相關事證後陳報政風處移請廉政署調查。

殯葬處表示，後續將秉持勿枉勿縱，配合檢廉查辦，並持續推動廉能教育，要求全體員工恪遵法令，定期宣導不得有任何違法失當行為，若仍發生違法情事，必將依法嚴處，絕不寬貸。

