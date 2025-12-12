全運會基隆3金2銀5銅近十年最佳 游泳鄧羽彣穿金戴銀披銅大滿貫

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今表揚今年全國運動會優秀選手，今年共獲得3金2銀5銅是近十年最佳成績。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今表揚今年全國運動會優秀選手，今年共獲得3金2銀5銅是近十年最佳成績，發給選手、教練總獎勵金444萬元；表現最亮眼的是游泳選手鄧羽彣獲得1金1銀1銅，成為名符其實的「穿金戴銀披銅」另類大滿冠選手。

市長謝國樑表示，為讓選手能夠持續在訓練及參賽上無後顧之憂，市府訂定「基隆市績優運動選手訓練補助金」發給辦法，金額最高每月補助2萬5000元，同時增加參賽補助與績優培訓經費，讓選手能「安心就學、全心訓練」，在賽場上拚出亮眼成績。

今年取得3金2銀5銅近十年最佳成績，游泳選手鄧羽彣獲得1金1銀1銅；跆拳道的選手表現也不遑多讓，在品勢項目奪得2面金牌的佳績，選手林侑萱是國內少數擅長品勢及對打二項目的選手，摘下個人及團體品勢金牌，團體項目由葉伃晴及簡湘玲2人合作無間拿下。

霹靂舞」及「拳擊」由王奎恩及郭恩如二位選手首度搭配參加霹靂舞混合組二對二男女混合賽，憑藉著突破創新與青春活力為基隆市在霹靂舞全運會項目上首度奪得銅牌；拳擊項目，孫志豪一路過關斬將，在男子組第五量級中，為基隆市摘下全運會首面銅牌。。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，基隆在體育成績不斷提升，本屆全國運佳績超過10年來的紀錄，顯示基隆市的體育推展方向正確，選手及教練們的努力也有了甜美的果實，期盼未來基隆在全國賽事上能更有突破。

教育處副處長楊永芬說，市府用實際政策支持本市體育發展，增加體育預算、修整建體育設施設備，市府會做選手們最佳的後盾。

