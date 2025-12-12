快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

瑞芳區爪峰里提前歡度佳節 發送聖誕紅增添節慶氛圍

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
爪峰里準備聖誕紅，讓里民提前感受節慶的喜悅與溫暖。 圖／觀天下有線電視提供
爪峰里準備聖誕紅，讓里民提前感受節慶的喜悅與溫暖。 圖／觀天下有線電視提供

隨著聖誕節腳步接近，新北市瑞芳區爪峰里今（12）日舉辦溫馨的聖誕紅發送活動，為社區提前增添濃厚的節慶氣息。爪峰里長簡明慧與社區榮譽理事長張信義及市議員林裔綺皆到場共襄盛舉。現場準備的兩百多盆聖誕紅，不到五分鐘即全數發送完畢，隊伍大排長龍，氣氛熱鬧。

爪峰里長簡明慧表示，聖誕節是充滿愛與分享的節日，今年特別準備聖誕紅，希望每位拿到盆栽的居民都能把這份喜悅帶回家，為生活增添紅色喜氣。

市議員林裔綺表示，里長和理事長平日用心經營社區，在節慶前精心準備聖誕紅，讓里民能在家中感受節慶的喜悅與溫暖，這份貼心讓大家都很感動。

活動在歡笑聲與祝福聲中圓滿結束，民眾紛紛表示，這樣的貼心服務不僅美化家園，也讓節慶氛圍更加濃厚，期待未來能有更多結合節日的社區活動。

聖誕節 瑞芳

延伸閱讀

雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

議員攜手客運連七年送偏鄉學童進城 共享歡樂耶誕城

瑞芳區濂洞國小踏查礦山遺址 以雙語訴說家鄉之美

貢寮福連里舉辦非洲豬瘟及防詐宣導 百名民眾熱情參與

相關新聞

北市殯儀館爆「燒庫錢」集體收賄 屬這個生肖要燒最多

北市殯葬處爆發「燒庫錢」基層技工集體收賄，北市議員昨在議會質詢市長蔣萬安，除了要求防堵收紅包文化，也質疑民眾因習俗想多燒...

影／簡舒培批別當「龜孫子」 蔣萬安回譏：這三個字留給議員

內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇時，應喊話上海市政府...

全運會基隆3金2銀5銅近十年最佳 游泳鄧羽彣穿金戴銀披銅大滿貫

基隆市政府今表揚今年全國運動會優秀選手，今年共獲得3金2銀5銅是近十年最佳成績，發給選手、教練總獎勵金444萬元；表現最...

老屋新生！杭州南路劉青和宿舍 和洋折衷風變身特色藝文餐廳

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，在2008年登錄為歷史建築，當時為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和擔任台灣省工業試...

雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

新北市超過400萬人口全國第一，目前有469個社區發展協會，透過社區協會服務默默守護在地市民。三芝鄉因人口老化及兒少逐年...

北捷大改造！北車月台層「科技感」十足 走到台鐵卻回到「解放前」

捷運台北車站轉乘紅線、台鐵及高鐵的B3月台層，每到上下班尖峰時刻總會擠滿人潮，前陣子該月台層正在著手裝潢更新，近期帷幕撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。