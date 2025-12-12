瑞芳區爪峰里提前歡度佳節 發送聖誕紅增添節慶氛圍
隨著聖誕節腳步接近，新北市瑞芳區爪峰里今（12）日舉辦溫馨的聖誕紅發送活動，為社區提前增添濃厚的節慶氣息。爪峰里長簡明慧與社區榮譽理事長張信義及市議員林裔綺皆到場共襄盛舉。現場準備的兩百多盆聖誕紅，不到五分鐘即全數發送完畢，隊伍大排長龍，氣氛熱鬧。
爪峰里長簡明慧表示，聖誕節是充滿愛與分享的節日，今年特別準備聖誕紅，希望每位拿到盆栽的居民都能把這份喜悅帶回家，為生活增添紅色喜氣。
市議員林裔綺表示，里長和理事長平日用心經營社區，在節慶前精心準備聖誕紅，讓里民能在家中感受節慶的喜悅與溫暖，這份貼心讓大家都很感動。
活動在歡笑聲與祝福聲中圓滿結束，民眾紛紛表示，這樣的貼心服務不僅美化家園，也讓節慶氛圍更加濃厚，期待未來能有更多結合節日的社區活動。
