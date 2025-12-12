扶輪社捐贈瑞芳區鼻頭國小導覽設備 提升教育品質
新北瑞芳扶輪社長期投入偏鄉教育發展，此次在瑞芳區鼻頭國小舉辦「國際扶輪3490地區獎助金暨聯合社區服務—鼻頭國小無線導覽設備購置計畫捐贈儀式」。藉由國際扶輪獎助金要協助學校添購無線導覽設備，用以提升學生戶外教學與在地文化導覽的學習品質。
捐贈儀式開場由鼻頭國小學生帶領與會來賓進行校園導覽，並以精彩的「心鼓迎賓」表演展現學校特色，活動中多位長官與貴賓到場致詞，對扶輪社長期投入地方教育發展與公益服務表達肯定與感謝。無線導覽設備的啟用，未來將協助鼻頭國小在戶外教學、社區走讀及生態導覽等課程中，讓學生能以更清晰、安全且互動的方式學習。
新北瑞芳扶輪社表示，未來將持續投入社區服務與教育支持，期盼透過扶輪力量讓更多學校與孩子受惠，共同創造更優質的學習環境。
