快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

扶輪社捐贈瑞芳區鼻頭國小導覽設備 提升教育品質

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
扶輪社未來將持續投入社區服務與教育支持，共同創造更優質的學習環境。 圖／觀天下有線電視提供
扶輪社未來將持續投入社區服務與教育支持，共同創造更優質的學習環境。 圖／觀天下有線電視提供

新北瑞芳扶輪社長期投入偏鄉教育發展，此次在瑞芳區鼻頭國小舉辦「國際扶輪3490地區獎助金暨聯合社區服務—鼻頭國小無線導覽設備購置計畫捐贈儀式」。藉由國際扶輪獎助金要協助學校添購無線導覽設備，用以提升學生戶外教學與在地文化導覽的學習品質。

捐贈儀式開場由鼻頭國小學生帶領與會來賓進行校園導覽，並以精彩的「心鼓迎賓」表演展現學校特色，活動中多位長官與貴賓到場致詞，對扶輪社長期投入地方教育發展與公益服務表達肯定與感謝。無線導覽設備的啟用，未來將協助鼻頭國小在戶外教學、社區走讀及生態導覽等課程中，讓學生能以更清晰、安全且互動的方式學習。

新北瑞芳扶輪社表示，未來將持續投入社區服務與教育支持，期盼透過扶輪力量讓更多學校與孩子受惠，共同創造更優質的學習環境。

瑞芳 新北 偏鄉教育

延伸閱讀

瑞芳區濂洞國小踏查礦山遺址 以雙語訴說家鄉之美

扶輪社獎助學金助貢寮 連續11年關懷學子成長

瑞芳區吉安里銀髮共餐13年不間斷 志工精神十年如一日

瑞芳區水金九地質公園正式通過指定 展現地景保育決心

相關新聞

北市殯儀館爆「燒庫錢」集體收賄 屬這個生肖要燒最多

北市殯葬處爆發「燒庫錢」基層技工集體收賄，北市議員昨在議會質詢市長蔣萬安，除了要求防堵收紅包文化，也質疑民眾因習俗想多燒...

影／簡舒培批別當「龜孫子」 蔣萬安回譏：這三個字留給議員

內政部因打詐封鎖的社群軟體「小紅書」，該社群公司位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇時，應喊話上海市政府...

全運會基隆3金2銀5銅近十年最佳 游泳鄧羽彣穿金戴銀披銅大滿貫

基隆市政府今表揚今年全國運動會優秀選手，今年共獲得3金2銀5銅是近十年最佳成績，發給選手、教練總獎勵金444萬元；表現最...

老屋新生！杭州南路劉青和宿舍 和洋折衷風變身特色藝文餐廳

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，在2008年登錄為歷史建築，當時為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和擔任台灣省工業試...

雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

新北市超過400萬人口全國第一，目前有469個社區發展協會，透過社區協會服務默默守護在地市民。三芝鄉因人口老化及兒少逐年...

北捷大改造！北車月台層「科技感」十足 走到台鐵卻回到「解放前」

捷運台北車站轉乘紅線、台鐵及高鐵的B3月台層，每到上下班尖峰時刻總會擠滿人潮，前陣子該月台層正在著手裝潢更新，近期帷幕撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。