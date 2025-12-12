北市議員籲雙城論壇反映赴陸失聯案 蔣萬安允諾

台北市長蔣萬安預計27日率團出訪中國上海參與2025雙城論壇，台北市議員顏若芳今天呼籲蔣萬安藉此機會反映赴陸失聯案，守護市民生命安全，蔣萬安允諾。

蔣萬安今天率局處首長赴台北市議會接受市政總質詢，民進黨議員顏若芳質詢表示，她不認同蔣萬安應出席雙城論壇，但去了就要有成效，希望蔣萬安可以向對岸發聲，守護台北市民的生命及財產安全。

她說，根據中央統計，光是今年就有上百案赴陸失聯陳情案，相信裡面一定有台北市民，呼籲蔣萬安負起市長責任，要求對岸保障去唸書、工作的市民安全。

蔣萬安答詢表示，可以，這些市府都有做，例如八旗文化總編輯富察（李延賀）2023年赴陸失聯，當年就有向對岸反映此事，並持續追蹤、回報富察家人；去年一貫道人士在陸被捕，當中有台北市民，市府也有反映。

顏若芳再問，小紅書詐騙案中有數百件的受害者為台北市民，財損高達新台幣5000萬元，蔣萬安是否願意守護市民財產安全，請業者提供相關資料並配合打詐。

蔣萬安表示，該反映的他會來反映，儘管小紅書詐騙案財損金額僅占所有詐騙案的0.3%，警察局都會全力去抓、全力去打，打詐不分不同社群平台。