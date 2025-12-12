新莊樂齡拉密桌遊大賽 90歲長者報名激發活力

照片為思賢里里長楊祐全提供

激發長輩活力的「新莊區樂齡拉密桌遊比賽」再度登場，第二屆比賽的參賽人數增加一倍，還有90歲長者報名參加，比賽在114 年12月11日下午於新莊區長青街的老人文康活動中心盛大舉行。

本次比賽由三個據點共同交流辦理，包括：雙連社會福利基金會－頭前社區關懷據點、新北市銀色知悠生－蒙特梭利中心、思賢里社區關懷據點。透過跨據點攜手合作，促進長輩彼此互動、增進友誼，也展現新莊區樂齡服務的多元面貌。

第二屆的活動吸引了40位樂齡長輩熱情參與，較去年首屆比賽的20位長者成長了一倍，顯示桌遊競賽越來越成為深受新莊長輩們期待的年度盛事。本屆參賽最高齡的長者為90歲，70多歲為主力，年輕的也有60多歲。

活動特別邀請新莊區副區長黃振榮與 新莊區社會課課長林姿伶擔任開幕嘉賓，親臨會場勉勵參賽長輩，為賽事揭開熱鬧序幕，現場氣氛熱烈、掌聲不斷。

思賢里里長楊祐全表示，今年參賽人數從去年的20位成長至40 位，期望未來能邀請百位長輩參加，甚至有機會跨區與三重區舉辦樂齡桌遊交流大賽。楊祐全里長強調：桌遊是延緩老化的優質活動，也藉由本次賽事讓北新莊到南新莊的據點彼此更加認識。

比賽活動現場活力四射，長輩們全神貫注、比賽刺激緊張，展現出專注、邏輯與反應力，充分體現樂齡者的能量與智慧。第一名2000元，第二名1000元，第三名1000元，第四名~第10名500元，參加獎100元。以上皆為全聯禮卷，贊助者為瑞助營造股份有限公司。

