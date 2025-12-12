快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

新莊樂齡拉密桌遊大賽 90歲長者報名激發活力

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為思賢里里長楊祐全提供

激發長輩活力的「新莊區樂齡拉密桌遊比賽」再度登場，第二屆比賽的參賽人數增加一倍，還有90歲長者報名參加，比賽在114 年12月11日下午於新莊區長青街的老人文康活動中心盛大舉行。

本次比賽由三個據點共同交流辦理，包括：雙連社會福利基金會－頭前社區關懷據點、新北市銀色知悠生－蒙特梭利中心、思賢里社區關懷據點。透過跨據點攜手合作，促進長輩彼此互動、增進友誼，也展現新莊區樂齡服務的多元面貌。

第二屆的活動吸引了40位樂齡長輩熱情參與，較去年首屆比賽的20位長者成長了一倍，顯示桌遊競賽越來越成為深受新莊長輩們期待的年度盛事。本屆參賽最高齡的長者為90歲，70多歲為主力，年輕的也有60多歲。

活動特別邀請新莊區副區長黃振榮與 新莊區社會課課長林姿伶擔任開幕嘉賓，親臨會場勉勵參賽長輩，為賽事揭開熱鬧序幕，現場氣氛熱烈、掌聲不斷。

思賢里里長楊祐全表示，今年參賽人數從去年的20位成長至40 位，期望未來能邀請百位長輩參加，甚至有機會跨區與三重區舉辦樂齡桌遊交流大賽。楊祐全里長強調：桌遊是延緩老化的優質活動，也藉由本次賽事讓北新莊到南新莊的據點彼此更加認識。

比賽活動現場活力四射，長輩們全神貫注、比賽刺激緊張，展現出專注、邏輯與反應力，充分體現樂齡者的能量與智慧。第一名2000元，第二名1000元，第三名1000元，第四名~第10名500元，參加獎100元。以上皆為全聯禮卷，贊助者為瑞助營造股份有限公司。

聚傳媒

長輩 桌遊

延伸閱讀

新莊3輛貨車違停紅線害人不淺 繞行轎車逆向衝撞機車騎士重傷

涉偽造陳乃瑜罷免案提議書 羅明才服務處主任遭訴

全球極限體能鋼鐵大賽 地主林力瑋3兄弟都是國手

加速老屋改善！新北三重、新莊4處老宅獲整建補助

相關新聞

全運會基隆3金2銀5銅近十年最佳 游泳鄧羽彣穿金戴銀披銅大滿貫

基隆市政府今表揚今年全國運動會優秀選手，今年共獲得3金2銀5銅是近十年最佳成績，發給選手、教練總獎勵金444萬元；表現最...

老屋新生！杭州南路劉青和宿舍 和洋折衷風變身特色藝文餐廳

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，在2008年登錄為歷史建築，當時為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和擔任台灣省工業試...

雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

新北市超過400萬人口全國第一，目前有469個社區發展協會，透過社區協會服務默默守護在地市民。三芝鄉因人口老化及兒少逐年...

北捷大改造！北車月台層「科技感」十足 走到台鐵卻回到「解放前」

捷運台北車站轉乘紅線、台鐵及高鐵的B3月台層，每到上下班尖峰時刻總會擠滿人潮，前陣子該月台層正在著手裝潢更新，近期帷幕撤...

電扶梯一周3天保修 做給民眾看？北捷澄清非也

台北捷運進出站的電扶梯，都會有固定保修期程，不料，近期有民眾疑似在行天宮站發現，一台電扶梯經常維修，好奇之下詢問站務人員...

板橋民生地下道「還路於民」重新招標 地方反應兩極

新北板橋新埔民生地下道工程日前傳廠商無故停工，現已遭市府解約，地方憂成爛尾工程。新北市捷運局表示將重新招標接續施工。地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。