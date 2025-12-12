老屋新生！杭州南路劉青和宿舍 和洋折衷風變身特色藝文餐廳

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，在2008年登錄為歷史建築，當時為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和擔任台灣省工業試驗所長時宿舍，當時夫人也喜愛招待部會官員、親友用餐，修復完後也作為特色料理餐飲店別具意義。

該歷史建築可以回溯到台灣日治末期，當時宿舍在二戰後由台灣省工業試驗所接管，之後配給時任所長的劉青和與家人所居。劉青和畢業於德國高等工業大學，也是該大學第一位獲得博士學位的台灣人，擔任過台灣省政府建設廳樟腦局副局長、台灣省檢驗局副局長等職。

宿舍變藝文餐飲空間，今天起營運的「青禾蘊」，以文化導覽、人文講座、街廓走讀、餐飲服務為主。負責委管的云禾團隊介紹，該棟建築為和洋折衷，劉家居住期間沒有大幅度改動建築，高比例保留建築原貌，室內以和、洋來區別主人與待客空間。劉家後人訪談說到，劉青和夫人時常邀請各部會官員、家人好友宴客。這也與修復後，作為餐飲空間不謀而合。

云禾團隊也說，建築外牆使用磚壁砌成，非日式屋舍傳統的木造外牆，整體外觀增添現代主義風格裝飾元素。而後院也有防空洞，可見日治末期、台北大空襲的備戰需求。

今年90歲的劉青和姪女劉淑芬今天也出席開幕，她回憶，記者會的地方是她小時候來台北找叔叔玩時的住所。劉淑芬說，當時都趁著寒暑假時從台南北上，之後看到北一女有插班考，沒想到就考上了，之後也長時間住在這，直到考上了成功大學建築系後再返鄉。

劉淑芬說，相當感念叔叔，讓她也得以安心求學，更笑說叔叔家吃得好，每餐都有幫傭打點。「也很感動北市府有眼光保留這些建築，不是只有一昧的更新，老建築也有值得學習之處。」

文化局長蔡詩萍說，這棟「劉青和故居」是文化局「老房子計畫」底下的房子，經過四年多的規畫修復，延續劉家生活軌跡外，也為老房子帶來屬於台灣本地和洋料理。