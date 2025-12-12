快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
三芝福成社區發展協會今拿下今年新北市金卓越社區卓越獎。記者林媛玲／攝影
三芝福成社區發展協會今拿下今年新北市金卓越社區卓越獎。記者林媛玲／攝影

新北市超過400萬人口全國第一，目前有469個社區發展協會，透過社區協會服務默默守護在地市民。三芝鄉因人口老化及兒少逐年下降，福成社區發展協會透過「雁飛計畫」爭取社會支援，協助孩童課後輔導，另也推動共餐、共茶、共遊及共學，為社區注入活水，傲人成績也獲得今年新北市金卓越社區卓越獎。

1993年成立的三芝區福成社區發展協會執行長鄭國賢說，三芝位處偏鄉，弱勢兒童不是小孩自己造成，而是家庭及社會造成弱勢，「雁飛計畫」以生活自理實踐家和團隊合作玩創意為理念，規劃多元課程，由各方退休專業人才進場協助輔導，經多年努力，第一屆孩子也如小雁長大回頭帶領學弟妹，社區也推動4共，包括共餐、共茶、共遊及共學，由老、中、青、幼互助學習，讓社區自力更生。

新北市長侯友宜今表揚114度金卓越及績優社區，他表示，以在地人照顧在地人，透過關懷弱勢及扶持長者婦幼，能在這塊土地安居樂業，今天特別頒給18個社區，這些社區表現讓人非常感動，希望落實社區發展的過程當中，讓新北市不要遺忘每一個人。

社會局長李美珍說，不論是社福服務、文化傳承、性別友善、社區防暴或小產業及小旅行，皆展現新北社區的多元發展，感謝新北市社區培力育成中心團隊，持續整合跨局處、跨領域等專業輔導，培力社區共生永續發展。

今年度榮獲卓越組卓越獎有三芝區福成，績效組優等獎有中和區莒東、板橋區三民、萬里區北基、新店區中山等4個社區，獲選績優社區將代表新北市參加衛福部115年金卓越社區選拔。另社區選拔績效組甲等獎有淡水區鄧公、土城區雲溪等10個社區，及單項特色獎3個社區。

三芝福成社區發展協會今拿下今年新北市金卓越社區卓越獎。記者林媛玲／攝影
三芝福成社區發展協會今拿下今年新北市金卓越社區卓越獎。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今表揚114度金卓越及績優社區。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今表揚114度金卓越及績優社區。記者林媛玲／攝影

延伸閱讀

台中巨擘級市立醫療園區誕生！醫療、長照、公益服務一次到位

新北跨界公益結盟33家基金會 募716萬元伴童向前走

協助解決繼承事件還擔任志工26年 李逸華獲頒新北績優地政士

新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶

相關新聞

北捷大改造！北車月台層「科技感」十足 走到台鐵卻回到「解放前」

捷運台北車站轉乘紅線、台鐵及高鐵的B3月台層，每到上下班尖峰時刻總會擠滿人潮，前陣子該月台層正在著手裝潢更新，近期帷幕撤...

老屋新生！杭州南路劉青和宿舍 和洋折衷風變身特色藝文餐廳

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，在2008年登錄為歷史建築，當時為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和擔任台灣省工業試...

雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

新北市超過400萬人口全國第一，目前有469個社區發展協會，透過社區協會服務默默守護在地市民。三芝鄉因人口老化及兒少逐年...

電扶梯一周3天保修 做給民眾看？北捷澄清非也

台北捷運進出站的電扶梯，都會有固定保修期程，不料，近期有民眾疑似在行天宮站發現，一台電扶梯經常維修，好奇之下詢問站務人員...

板橋民生地下道「還路於民」重新招標 地方反應兩極

新北板橋新埔民生地下道工程日前傳廠商無故停工，現已遭市府解約，地方憂成爛尾工程。新北市捷運局表示將重新招標接續施工。地方...

缺人又無固定辦公地 北市心衛社工成「遊牧民族」

北市衛生局社區心理衛生中心社工人才流失嚴重，且無固定辦公空間，成了「遊牧民族」，市長蔣萬安昨承諾朝「一區一心衛中心」努力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。