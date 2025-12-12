雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

新北市超過400萬人口全國第一，目前有469個社區發展協會，透過社區協會服務默默守護在地市民。三芝鄉因人口老化及兒少逐年下降，福成社區發展協會透過「雁飛計畫」爭取社會支援，協助孩童課後輔導，另也推動共餐、共茶、共遊及共學，為社區注入活水，傲人成績也獲得今年新北市金卓越社區卓越獎。

1993年成立的三芝區福成社區發展協會執行長鄭國賢說，三芝位處偏鄉，弱勢兒童不是小孩自己造成，而是家庭及社會造成弱勢，「雁飛計畫」以生活自理實踐家和團隊合作玩創意為理念，規劃多元課程，由各方退休專業人才進場協助輔導，經多年努力，第一屆孩子也如小雁長大回頭帶領學弟妹，社區也推動4共，包括共餐、共茶、共遊及共學，由老、中、青、幼互助學習，讓社區自力更生。

新北市長侯友宜今表揚114度金卓越及績優社區，他表示，以在地人照顧在地人，透過關懷弱勢及扶持長者婦幼，能在這塊土地安居樂業，今天特別頒給18個社區，這些社區表現讓人非常感動，希望落實社區發展的過程當中，讓新北市不要遺忘每一個人。

社會局長李美珍說，不論是社福服務、文化傳承、性別友善、社區防暴或小產業及小旅行，皆展現新北社區的多元發展，感謝新北市社區培力育成中心團隊，持續整合跨局處、跨領域等專業輔導，培力社區共生永續發展。