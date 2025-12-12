北捷大改造！北車月台層「科技感」十足 走到台鐵卻回到「解放前」

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷台北車站重新設計的面板。記者邱書昱／攝影
北捷台北車站重新設計的面板。記者邱書昱／攝影

捷運台北車站轉乘紅線、台鐵高鐵的B3月台層，每到上下班尖峰時刻總會擠滿人潮，前陣子該月台層正在著手裝潢更新，近期帷幕撤離，展現出「未來感」、「科技感」十足的新氛圍，讓民眾笑說，「走到台鐵處就回到解放前。」北捷說明，改造案將全部設備提升，全案經費耗資1.7億元。

記者實際走訪，嶄新的捷運台北車站轉乘紅線、台鐵及高鐵的月台層，柔和的採光加上設計感十足的天花板燈，加上地板鋪面改造，著實讓整體氛圍提升。就連以往狹小的詢問台也改為寬敞辦公空間，就連指引告示的字體、顏色都以鐵灰色調並行。

在高鐵購票處部分，螢幕面板也稍作放大，雖然有部分仍架起帷幕趕工，但整體裝修大抵完成，就連聯通京站方向的圓柱改為電子螢幕，藉以增加廣告收益。整體氛圍就如同甫改造的中山車站放大版，令人耳目一新。

臉書粉絲專頁「零號出口」張貼文章後，不少民眾直呼，「感覺變得好明亮、視野很不一樣」，「然後進到台鐵區域...『一夜回到解放前』」。也有民眾說，「板南線在新光三越那區刷出來，感覺跟十年前差不多」。

北捷介紹，紅線台北車站改造案，包含詢問處改造、地坪整修、指標系統、更新增設商業空間與資訊化等項目，另結合車站裝修美化，同步納入智慧營運概念，包含相關機電設備如環控、水電、消防整合升級，全案經費1.7億元。

北捷也說，這次選定淡水信義線台北車站B3層，是因該處整體空間結構與不同軌道系統交會，動線也較為複雜，為提供旅客更舒適的乘車環境進行改造，後續將視成效評估辦理其他車站改造。

空間角落也別具設計感。記者邱書昱／攝影
空間角落也別具設計感。記者邱書昱／攝影
北捷台北車站與台鐵、高鐵連接的月台層重新設計。記者邱書昱／攝影
北捷台北車站與台鐵、高鐵連接的月台層重新設計。記者邱書昱／攝影
除了月台層整體設計之外，粱柱也改為電子看板能夠投放廣告。記者邱書昱／攝影
除了月台層整體設計之外，粱柱也改為電子看板能夠投放廣告。記者邱書昱／攝影

台北車站 台鐵 高鐵 北捷

