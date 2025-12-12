快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

經典賽／日媒爆料山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 前參謀總長：沒人知道是什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

電扶梯一周3天保修 做給民眾看？北捷澄清非也

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾拍下影片表示，經常在某些站點發現電扶梯在人多時維修。圖／擷取自網路
民眾拍下影片表示，經常在某些站點發現電扶梯在人多時維修。圖／擷取自網路

台北捷運進出站的電扶梯，都會有固定保修期程，不料，近期有民眾疑似在行天宮站發現，一台電扶梯經常維修，好奇之下詢問站務人員竟遭回，要在白天維護才能讓民眾看見有為民服務。北捷澄清，維修為權責單位負責，經查也沒有一周保養三天情況。

從拍下的照片可見，雙向的電扶梯其中一側正在維修。民眾表示，自己觀察下來固定有幾台在維修，甚至有過一周維修三天情形，人潮多的時候很困擾，於是向站務人員了解狀況。

民眾說，沒想到被回應說是，原本都是夜間保養，但高層主管下令要白天維護，要給民眾看到捷運都有在為民服務。

北捷說明，台北捷運電扶梯維修排程，是由權責單位依照工單及現場狀況進行安排。依網友貼文照片，其中1張為行天宮站電扶梯，經查並未有同一台電扶梯一周預防保養3天情形。

北捷說，台北捷運電扶梯自通車以來，大部分車站均於日間非尖峰進行每月定期預防保養。交會站、人潮進出眾多車站電扶梯保養皆於夜間時間保養。

北捷提醒，電扶梯保養期間，若旅客有使用之需求，可洽詢車站服務人員提供協助，造成不便，敬請見諒。

台北捷運 電扶梯

延伸閱讀

捷運亞東醫院站電扶梯意外 骨牌式後倒…7人全遭殃

嗶卡要彎腰？ 北捷新閘門被質疑不符人體工學、裝置標示不清楚

不滿民汐線經營權給新北 綠議員轟這條捷運恐有3大弊病

日公務員北捷偷拍一犯再犯 檢批不知反省求刑1年6個月

相關新聞

北捷大改造！北車月台層「科技感」十足 走到台鐵卻回到「解放前」

捷運台北車站轉乘紅線、台鐵及高鐵的B3月台層，每到上下班尖峰時刻總會擠滿人潮，前陣子該月台層正在著手裝潢更新，近期帷幕撤...

電扶梯一周3天保修 做給民眾看？北捷澄清非也

台北捷運進出站的電扶梯，都會有固定保修期程，不料，近期有民眾疑似在行天宮站發現，一台電扶梯經常維修，好奇之下詢問站務人員...

板橋民生地下道「還路於民」重新招標 地方反應兩極

新北板橋新埔民生地下道工程日前傳廠商無故停工，現已遭市府解約，地方憂成爛尾工程。新北市捷運局表示將重新招標接續施工。地方...

缺人又無固定辦公地 北市心衛社工成「遊牧民族」

北市衛生局社區心理衛生中心社工人才流失嚴重，且無固定辦公空間，成了「遊牧民族」，市長蔣萬安昨承諾朝「一區一心衛中心」努力...

廣角鏡／「點22」爆欠薪 員工陳情討公道

知名連鎖港式餐廳「點22」爆積欠員工薪資，昨30餘名員工前往新北市府陳情，痛訴「無良雇主、惡意欠薪」。新北勞工局表示，點...

迎接明年汐止區文化里櫻花季 開花前加強施肥

每年汐止區康誥坑溪畔的200多株台灣山櫻花盛開，都吸引好多人賞花，為了迎接明年的櫻花季，趁著最近都在落葉，接下來就要開始長花苞前，里長也動員志工施肥，汐止區長林慶豐也一起參加幫櫻花加強施肥，希望明年花開的更多更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。