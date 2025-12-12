電扶梯一周3天保修 做給民眾看？北捷澄清非也

台北捷運進出站的電扶梯，都會有固定保修期程，不料，近期有民眾疑似在行天宮站發現，一台電扶梯經常維修，好奇之下詢問站務人員竟遭回，要在白天維護才能讓民眾看見有為民服務。北捷澄清，維修為權責單位負責，經查也沒有一周保養三天情況。

從拍下的照片可見，雙向的電扶梯其中一側正在維修。民眾表示，自己觀察下來固定有幾台在維修，甚至有過一周維修三天情形，人潮多的時候很困擾，於是向站務人員了解狀況。

民眾說，沒想到被回應說是，原本都是夜間保養，但高層主管下令要白天維護，要給民眾看到捷運都有在為民服務。

北捷說明，台北捷運電扶梯維修排程，是由權責單位依照工單及現場狀況進行安排。依網友貼文照片，其中1張為行天宮站電扶梯，經查並未有同一台電扶梯一周預防保養3天情形。

北捷說，台北捷運電扶梯自通車以來，大部分車站均於日間非尖峰進行每月定期預防保養。交會站、人潮進出眾多車站電扶梯保養皆於夜間時間保養。

北捷提醒，電扶梯保養期間，若旅客有使用之需求，可洽詢車站服務人員提供協助，造成不便，敬請見諒。