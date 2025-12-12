快訊

缺人又無固定辦公地 北市心衛社工成「遊牧民族」

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市衛生局社區心理衛生中心社工人才流失嚴重，且無固定辦公空間，成了「遊牧民族」，市長蔣萬安昨承諾朝「一區一心衛中心」努力；衛生局說，心衛中心所需空間近300坪，北市確實不好找場地，也會多元管道招募人才。

北市5個心衛中心共核定35人、缺額8人，其中文山區心衛中心最缺，應有7人卻僅有3人。一名社工說，社工流失快速，他得互相支援各地區業務，但沒足夠空間和場地，常得向外單位借用，還曾被問為何不用自己的場地？

議員鍾佩玲昨質詢指出，各心衛中心的社工每人平均服務案量，信義41.6件、北投39.7件、文山39.5件、萬華33.7件、南港26.4件，遠遠超過衛福部期待的1比25。也因心衛中心辦公室太小，社工被迫換到健康中心工作，卻沒有固定座位，導致分機一直換，個案聯絡不上固定的社工，猶如遊牧民族。

衛生局長黃建華坦言，過往招募方式是透過公務機關系統，現在增加104人力銀行等多元管道，來應徵的人數是有增加。

黃建華說，北市2000年首創建置（中正區）心衛中心，隨著國家計畫改變，編制、空間等反而不符標準，但仍持續運作服務，衛生局會將它符合現行規範，預計明年成為北市第6個心衛中心，2028年會增加至中央要求的7個心衛中心，由於所需近300坪，目前跨局處尋地，「地點是最大挑戰。」

