板橋民生地下道「還路於民」重新招標 地方反應兩極

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
板橋新埔民生地下道目前停工，不過圍籬仍占據大片路口。記者葉德正／攝影
新北板橋新埔民生地下道工程日前傳廠商無故停工，現已遭市府解約，地方憂成爛尾工程。新北市捷運局表示將重新招標接續施工。地方反應兩極，里長憂心地質不適合續建，市府應止損直接填平，把路權還給大眾，也有民眾認為趕緊完工，改善人車爭道危險情事。

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，考量行人安全，新北市府2020年展開地下道工程，卻爆發施工廠商萬德營造10月起未進場施工，市府12月4日與廠商終止契約，扣留7400多萬元當支付損害差額。

新北捷運局指出，目前計畫先把圍籬退縮還路於民，正進行工地點交、接管等作業，待結算清楚及完成瑕疵改善評估後，準備招標文件於覓得施工廠商後再施工。

當地聯翠里長吳麗梅表示，里民一致反對繼續興建，基地已施工多年，周邊交通壅塞，更傳出公安疑慮，完工也用不到，希望填平不再續建。市議員黃淑君說，地下道上方有台64、環狀捷運，下方地質負荷重，當初評估資料就提到不適合蓋地下道，市府應止損直接填平。

支持繼續興建的文化里莊英傑說，文化里居民要前往新埔市場或陽明街經常與大車爭道，工程對改善交通有其必要，盼市府加速推動。明翠里沈葉美娥說，工程拖太久，希望地下道盡快蓋好，讓周邊動線回歸正常。

新北捷運 捷運環狀線 路權 公安 議員 行人

