卡6年終於動了！台中文山焚化廠BOT案簽約 拚2030年上線營運

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文山焚化廠。記者趙容萱／攝影
台中市文山焚化廠。記者趙容萱／攝影

台中市南屯區文山垃圾焚化廠使用近30年，因設備老舊，BOT案延宕6年後，興建營運移轉BOT案成功招商，今天下午由環保局長吳盛忠與台泥文山環保科技公司董事長蔡立文代表雙方簽署。環保局說，依計畫進度，新廠預計明年動工、2029年底完工，並在2030年正式投入營運。

吳盛忠表示，此次文山焚化廠更新採促參模式，由民間廠商投資興建全新、融合地景設計的高效能焚化設施。新廠完工後，每日垃圾處理量將提升至900噸，較現行產能增加50%；同時，各項空汙排放也將減少44％至90％，顯著優化周邊空品。此外，新設施的發電效率將自現在的約15%提升至25%以上，有效強化垃圾能源回收效益，朝循環經濟與永續環保目標邁進。

吳盛忠指出，隨著台中市人口成長及垃圾量持續增加，提升垃圾處理量能已刻不容緩。文山焚化廠的更新工程，不僅強化市府自主處理垃圾的能力，更可從源頭改善垃圾去化問題，打造穩定、長遠的廢棄物管理機制，為市民創造更健康、友善的生活環境。

