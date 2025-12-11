北市心衛中心社工缺超大 留下來的人還成了「遊牧民族」

北市衛生局社區心理衛生中心社工的工作量大，造成人才流失，且無固定辦公空間，議員要求市府應據點化，朝「一區一心衛中心」努力，別讓社工成遊牧民族。衛生局說，心衛中心所需空間近300坪，北市確實不好找，正在盤點；另多元管道招募，應徵人數有增加。

北市2022年起依衛福部社安網第2期計畫逐年布建北市心衛中心共5個，分別服務2至3個行政區，且有心衛社工、關懷訪視員等專業人員走入社區，提供市民多元的心理衛生服務與心理支持。12月初的社工現況，5個心衛中心共核定35人、缺額8人，平均缺額率22.8%；其中文山區心衛中心最缺，應有7人卻僅有3人，缺額率57.1%。

一名心衛中心的社工說，社工流失快速，他得互相支援各地區業務，而且被要求KPI卻沒有給予完善的辦公環境，各會議沒足夠空間和場地，常得向外單位借用，還曾被問為何不用自己的場地。

接獲陳情的議員鍾佩玲發現，各心衛中心的社工每人平均服務案量，信義41.6件、北投39.7件、文山39.5件、萬華33.7件、南港26.4件，遠遠超過衛福部期待的1比25。也因心衛中心辦公室太小，社工被迫換到健康中心工作，卻沒固定座位，導致分機一直換，個案聯絡不上固定的社工，猶如遊牧民族。

鍾佩玲要求衛生局，全面盤點北市空間，明確規畫「一區一心衛中心」，可解決社工跨行政區服務時就近借用當地健康中心的空間，另要補足社工人力、改善個案比降至1比25，不要讓照顧市民的社工反而沒人照顧。

蔣萬安回應，流動率確實偏高，心衛中心缺專業人力有一段時間，市府積極透過多元管道，希望能招募新的人才，也允諾朝一區一心衛中心努力。

衛生局長黃建華坦言，心衛社工的工作量確實大也缺人，過往招募方式是透過公務機關的事求人系統，現在增加104人力銀行等多元管道，來應徵的人數是有增加。另，持續建置心衛中心過程中，例如南港區心衛中心還未開，確實有些人力會就近在文山區健康服務中心就近服務當地民眾，待南港區心衛中心建好，就漸漸歸建回來。

黃建華說，北市2000年首創建置（中正區）心衛中心，隨著國家計畫改變，編制、空間等反而不符標準，但仍持續運作服務，衛生局將把它符合規範，預計明年成為北市第6個心衛中心，2028年會增加至中央要求的7個心衛中心。由於所需近300坪，目前府方、跨局處幫忙找尋第7處的地點，這麼大的空間在北市確實不好找，「地點是最大挑戰。」