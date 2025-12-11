新北跨界公益結盟33家基金會 募716萬元伴童向前走
新北市教育局今天頒獎感謝參與「教育基金會展臂關懷計畫」的33家教育基金會，感恩他們投入公益捐助「溫馨助學圓夢基金」及多項教育計畫，全年捐款總額達新台幣716萬元。
市府教育局長張明文頒發感謝狀給33家教育基金會，致詞感謝各界長期投入，成為弱勢孩子穩定前行的力量，並肯定跨界力量支持弱勢學子圓夢前行。
他說，目前全市已有305家教育基金會投入教育公益，有效補強偏鄉及弱勢需求，縮短城鄉差距。其中的「溫馨助學圓夢基金」，每年協助約220名卓越清寒學生安心就學。
除助學基金外，教育局說，今年另有普賢、成漢、中華跨域管理、寧瑪巴、江雲及天儲等6家基金會投入藝術教育與幼兒教育領域，全面提升教育量能，共同打造友善多元教育環境，讓每位孩子都能勇敢朝夢想邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言