新北跨界公益結盟33家基金會 募716萬元伴童向前走

為了讓在寒冷的冬天當中給義消更妥善的禦寒裝備，新北市淡水媽祖廟福佑宮準備了50件的防風保暖外套，要捐贈給淡海義消中隊、淡水義消分隊以及竹圍義消分隊，廟方表示，義消平時協助消防隊員救災，相當辛苦，而加上淡水冬天風雨較大，希望藉此可以幫助義消在防寒裝備上的提升。

2025-12-11 19:02