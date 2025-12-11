迎接明年汐止區文化里櫻花季 開花前加強施肥

每年汐止區康誥坑溪畔的200多株台灣山櫻花盛開，都吸引好多人賞花，為了迎接明年的櫻花季，趁著最近都在落葉，接下來就要開始長花苞前，里長也動員志工施肥，汐止區長林慶豐也一起參加幫櫻花加強施肥，希望明年花開的更多更好。

文化里長余寶聰說，一年一度的櫻花季就要開始，因為11、12月份，櫻花開始在落葉了，其實前幾天就已經有請志工幫忙施肥，整個一圈下來，已經施肥差不多15包的有機肥，因為為什麼櫻花會開的這麼漂亮，都是在環保志工細心的照顧，不管是澆水、施肥，尤其是沒有颱風，明年1月份，文化里櫻花應該是跟今年一樣，會開的很茂盛。

余寶聰提到，邀請區長一起來施肥，因為這一段也是最美的，留給區長施肥，期待明年1月31日櫻花季，邀請大家來共同欣賞文化里櫻花步道美麗的櫻花。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心跟里長一起到康誥坑溪畔的櫻花步道，一起為明年的櫻花季活動做預備，針對沿岸200多株的山櫻花，進行施肥，期盼明年的櫻花季，櫻花依然能夠盛開，歡迎所有的鄉親，在明年櫻花季的時候，能夠一起過來，欣賞美麗的櫻花之美，還要借這個機會謝謝文化里所有的志義工夥伴，給公所最大的一個協助，用心、細心的照顧每一株櫻花。