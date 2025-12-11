淡水福佑宮捐贈50件防風保暖外套 提升義消防寒裝備

為了讓在寒冷的冬天當中給義消更妥善的禦寒裝備，新北市淡水媽祖廟福佑宮準備了50件的防風保暖外套，要捐贈給淡海義消中隊、淡水義消分隊以及竹圍義消分隊，廟方表示，義消平時協助消防隊員救災，相當辛苦，而加上淡水冬天風雨較大，希望藉此可以幫助義消在防寒裝備上的提升。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，除了感謝淡水義消，包括滬尾、淡海等分隊，在過去於淡水守護居民的安全，跟著消防隊員救災溺，有時後還要到深山尋找登山客，相當辛苦，在這個寒冬來臨的季節，更需要一件非正式制服的團隊外套，來讓義消們也可以在休閒時也可以穿得更輕鬆舒適，也是給淡水義消們的一個鼓勵。

日前在捐贈義式當中，第三救災救護大隊長陳志德表示，感謝淡水媽社會福利慈善事業基金會董事長謝安棋的支持，捐贈防風保暖外套，這一件外套除了非常保暖外，表面也採用了防潑水材質，在多雨的淡水氣候當中更加實用，外套的手臂還印有淡水媽的圖樣，不僅是感謝福佑宮的善心，更讓出勤的義消隊員們，穿上外套有如媽祖保佑一般的加持。