議員稱心衛中心社工缺額多 蔣萬安：持續招募人力

北市公務員缺工嚴峻，議員發現心衛中心社工缺額多加上無固定辦公室恐釀個案難聯繫，要求1區設1處心衛中心為目標；市長蔣萬安允諾會努力且已透過多元管道招募人力。

蔣萬安率市府官員列席市議會市政總質詢，民進黨議員鍾佩玲質詢提到接獲衛生局管轄社區心理衛生中心的社工陳情提到，目前沒社工願留任等狀況。

鍾佩玲在議場提出台北市各心衛中心的社工缺額數資料，她說，針對缺額數部分，以南港區的心衛中心12人最高、次之為北投區的心衛中心11人，所有行政區的心衛中心加總後共有42名缺額，社工人力嚴重不足。

她說，社工人力不足就導致社工間互相支援，因為過勞導致離職，進而出現惡性循環，認為變成北市府在間接逼迫社工離職，北市1名社工要服務約30到40個案，遠超過中央標準。

鍾佩玲表示，心衛中心的社工嚴重缺額，如何期待可服務個案等狀況，依市府資料，心衛中心社工待超過1年的僅15%，初估換算若每年近10名社工報到，後續約有8到9人會離職，釀嚴重缺工狀況。

她說，陳情人提到北市社工的工作環境差，因辦公室過小，導致人員無法在內辦公，僅能以健康中心當成辦公處所，但因無固定座位加上沒分機號碼，恐讓個案難以聯繫，讓社工如同遊牧民族到處辦公。鍾佩玲希望蔣萬安提升對社工待遇，且建議以每個行政區應設置1處心衛中心為目標。

蔣萬安答詢，社工流動率確實偏高，且心衛中心缺專業人力已有一段時間，都有積極透過多元管道招募新人才。至於議員建議，蔣萬安允諾會努力。