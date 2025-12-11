聽新聞
YouBike祭妙招 盼緩借不到車、換不了車窘境
大眾運輸工具YouBike越來越普及，但熱門站點常發生「有柱沒車」、「有車沒柱」情形，歸咎原因多為車輛調度不及；北北桃三市明年起將試辦「YouBike2.0友愛接力」計畫，透過獎勵機制鼓勵民眾自滿站租借車輛或將車輛還至空站，改善場站周轉。
桃園YouBike 2.0約有1.2萬輛車，各地使用狀況不一，火車站、轉運站及學校周邊站點在通勤通學尖峰常見「有柱沒車」、「有車沒柱」情形，交通局雖請業者加強調度，仍難滿足民眾需求，民進黨桃園市議員余信憲去年就曾建議市府參考國外做法，設計獎勵機制，鼓勵民眾騎乘，協助騰出站點空位，騎到沒車的站點供其他人使用，透過民間力量協助車輛調度。
北北桃推出「YouBike2.0友愛接力」計畫，YouBike會員自YouBike官方App顯示為「紅色」的無位場站租借一般車，完成還車程序後，可獲得5元友愛借車騎乘券，若是將一般車歸還至App顯示為「橘色」的無車場站，也可獲得5元友愛還車騎乘券；另外，會員自無位場站租借電輔車，完成還車程序後，也可獲得5元友愛借車騎乘券。完成跨站借還，獎勵以首筆還車時間起算，同一會員帳號10分鐘內最多可獲得2次獎勵，騎乘券則會在隔天上午7時發送至會員帳號。
桃園市交通局指出，隨著YouBike站點持續增加，已成為民眾日常通勤的重要工具，熱門場站常有瞬間大量借還，除了已督促微笑單車公司加強車輛調度之外，期待透過獎勵機制鼓勵民眾發揮友愛精神，協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形。相關活動詳情及FAQ請至YouBike(桃園市)官網(https://www.youbike.com.tw/region/tycg/)查詢。
