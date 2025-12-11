快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

聽新聞
0:00 / 0:00

YouBike祭妙招 盼緩借不到車、換不了車窘境

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
YouBike越來越普及，但熱門站點常見「有柱沒車」、「有車沒柱」情形，北北桃推試辦計劃，盼藉民力改善調度不及情形。記者陳俊智／攝影
YouBike越來越普及，但熱門站點常見「有柱沒車」、「有車沒柱」情形，北北桃推試辦計劃，盼藉民力改善調度不及情形。記者陳俊智／攝影

大眾運輸工具YouBike越來越普及，但熱門站點常發生「有柱沒車」、「有車沒柱」情形，歸咎原因多為車輛調度不及；北北桃三市明年起將試辦「YouBike2.0友愛接力」計畫，透過獎勵機制鼓勵民眾自滿站租借車輛或將車輛還至空站，改善場站周轉。

桃園YouBike 2.0約有1.2萬輛車，各地使用狀況不一，火車站、轉運站及學校周邊站點在通勤通學尖峰常見「有柱沒車」、「有車沒柱」情形，交通局雖請業者加強調度，仍難滿足民眾需求，民進黨桃園市議員余信憲去年就曾建議市府參考國外做法，設計獎勵機制，鼓勵民眾騎乘，協助騰出站點空位，騎到沒車的站點供其他人使用，透過民間力量協助車輛調度。

北北桃推出「YouBike2.0友愛接力」計畫，YouBike會員自YouBike官方App顯示為「紅色」的無位場站租借一般車，完成還車程序後，可獲得5元友愛借車騎乘券，若是將一般車歸還至App顯示為「橘色」的無車場站，也可獲得5元友愛還車騎乘券；另外，會員自無位場站租借電輔車，完成還車程序後，也可獲得5元友愛借車騎乘券。完成跨站借還，獎勵以首筆還車時間起算，同一會員帳號10分鐘內最多可獲得2次獎勵，騎乘券則會在隔天上午7時發送至會員帳號。

桃園市交通局指出，隨著YouBike站點持續增加，已成為民眾日常通勤的重要工具，熱門場站常有瞬間大量借還，除了已督促微笑單車公司加強車輛調度之外，期待透過獎勵機制鼓勵民眾發揮友愛精神，協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形。相關活動詳情及FAQ請至YouBike(桃園市)官網(https://www.youbike.com.tw/region/tycg/)查詢。

YouBike越來越普及，但熱門站點常見「有柱沒車」、「有車沒柱」情形，北北桃推試辦計劃，盼藉民力改善調度不及情形。記者陳俊智／攝影
YouBike越來越普及，但熱門站點常見「有柱沒車」、「有車沒柱」情形，北北桃推試辦計劃，盼藉民力改善調度不及情形。記者陳俊智／攝影

YouBike 桃園 機制

延伸閱讀

嘉市建城321周年「城市博覽會」明天開幕 交通懶人包看這裡

跟進強制投保 北市YouBike這時間沒投保就不能租借

新竹市增3處YouBike站 115年擬再設50站

騎公共自行車前先保險 台中市YouBike明年起禁止未投保者租借

相關新聞

最高罰1200元 明年起北市河濱公園禁微型電動二輪車進入

北市水利處表示，為維護自行車騎士和行人安全，台北市政府交通局已於114年10月23日公告，自115年1月1日起，禁止微型...

送李四川菠菜 鍾小平：像大力水手吃了能打敗「大海盜」

被藍營支持者點名參選新北市長呼聲極高的台北市副市長李四川，日前也鬆口表示願意參加黨內初選。國民黨北市議員鍾小平今天質詢時...

議員攜手客運連七年送偏鄉學童進城 共享歡樂耶誕城

新北市議員林裔綺在今年耶誕節前夕，再次攜手台北客運，帶領東北角地區的親師生前往新北歡樂耶誕城參觀，活動邁入第七年，共動員44台客運、累計服務人次達1,200人。今下午啟程前，市議員林裔綺、台北客運代表及多位校長皆出席記者會，學生也在現場以熱情表達感謝之意。

YouBike祭妙招 盼緩借不到車、換不了車窘境

大眾運輸工具YouBike越來越普及，但熱門站點常發生「有柱沒車」、「有車沒柱」情形，歸咎原因多為車輛調度不及；北北桃三...

協助解決繼承事件還擔任志工26年 李逸華獲頒新北績優地政士

新北市地政局今舉行114年度地政業務績優機關暨人員表揚大會，市長侯友宜頒獎感謝協助推動地政業務的地政士、不動產經紀人員、...

新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶

想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，還能順遊日治時期古蹟車站？新北市政府觀光旅遊局推出微笑山線大縱走尋寶任務「大棟山小百岳賞芒」，用最輕鬆的方式一次擁有「自然山景、芒花浪潮、百年鐵道文化」三大亮點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。