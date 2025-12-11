快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
藉由活動讓孩子能夠親眼感受耶誕城的燈光與氛圍，是孩子們珍貴的生命體驗之一。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺在今年耶誕節前夕，再次攜手台北客運，帶領東北角地區的親師生前往新北歡樂耶誕城參觀，活動邁入第七年，共動員44台客運、累計服務人次達1,200人。今下午啟程前，市議員林裔綺、台北客運代表及多位校長皆出席記者會，學生也在現場以熱情表達感謝之意。

多位校長表示，對偏鄉孩子而言，進城參觀大型活動並不容易，能夠親眼感受耶誕城的燈光與氛圍，是孩子們珍貴的生命體驗之一，感謝市議員林裔綺與台北客運多年來的支持，讓孩子得以圓夢。

市議員林裔綺表示，她看到孩子們每年期待的眼神，就是活動持續的最大動力。偏鄉孩子的資源本就有限，希望藉由這樣的活動，讓他們也能擁有和城市孩子同樣的機會，感受到世界的廣闊與溫暖。

台北客運表示，公司長期投入公益交通服務，能陪伴孩子們走出山海邊、看見更多城市風景，是企業最有意義的社會責任之一。七年來與議員合作順利，每一次看到孩子臉上的笑容，我們都覺得再辛苦都值得。

議員 偏鄉 瑞芳 歡樂耶誕城

議員攜手客運連七年送偏鄉學童進城 共享歡樂耶誕城

