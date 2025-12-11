議員攜手客運連七年送偏鄉學童進城 共享歡樂耶誕城
新北市議員林裔綺在今年耶誕節前夕，再次攜手台北客運，帶領東北角地區的親師生前往新北歡樂耶誕城參觀，活動邁入第七年，共動員44台客運、累計服務人次達1,200人。今下午啟程前，市議員林裔綺、台北客運代表及多位校長皆出席記者會，學生也在現場以熱情表達感謝之意。
多位校長表示，對偏鄉孩子而言，進城參觀大型活動並不容易，能夠親眼感受耶誕城的燈光與氛圍，是孩子們珍貴的生命體驗之一，感謝市議員林裔綺與台北客運多年來的支持，讓孩子得以圓夢。
市議員林裔綺表示，她看到孩子們每年期待的眼神，就是活動持續的最大動力。偏鄉孩子的資源本就有限，希望藉由這樣的活動，讓他們也能擁有和城市孩子同樣的機會，感受到世界的廣闊與溫暖。
台北客運表示，公司長期投入公益交通服務，能陪伴孩子們走出山海邊、看見更多城市風景，是企業最有意義的社會責任之一。七年來與議員合作順利，每一次看到孩子臉上的笑容，我們都覺得再辛苦都值得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言