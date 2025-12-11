耶誕巨星演唱會將登場 新北祭交管分流確保安全

快訊

中央社／ 新北11日電

新北歡樂耶誕城巨星演唱會13、14日登場，市警局今天宣布周邊將交通與人潮分流管制，主要通道採一進一出動線。觀旅局提醒，禁止歌迷提前佔位，將不定時清場，確保安全與秩序。

新北耶誕城演唱會今天下午開始彩排，雖然是上班時間，藝人李東軒、吳思賢等人陸續彩排試唱、調整音控，震耳音樂充斥在市府市民廣場，也有粉絲駐足搶先目睹。

觀旅局表示，演唱會聚集19組卡司，13日由搖滾魅力的「金曲樂團」麋先生開場；壓軸則由「金曲創作才子」韋禮安演出廣受喜愛的「韋式情歌」。

12月14日演出，由具感染力的舞台魅力的人氣天團告五人開場，壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車接棒，將帶來多首經典歌曲。

為保障歌迷安全及公平性，觀旅局表示，演唱會活動前禁止歌迷排隊佔位，每天會偕同警察不定時清場，並勸導民眾離場，佔位物品統一由服務台保管。

觀旅局說，今年舞台左右兩側採用延展式彩幕，視覺更遼闊、層次更豐富，投影技術將與表演舞台聯動，營造沉浸式的觀演體驗。

中央社記者觀察，板橋車站捷運、高鐵、台鐵通往會場的通道，已圍起欄杆以分流旅客與歌迷；市警局交通大隊下午發布新聞表示，除交通與停車場的管制與疏導，現場人潮將近8成滿時，主要入口採取「只出不進」之管制措施，讓活動人潮分流往其他出入口。因周邊停車空間有限，呼籲民眾多搭乘大眾運輸所加開的班次交通工具。

