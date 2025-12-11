聽新聞
0:00 / 0:00
協助解決繼承事件還擔任志工26年 李逸華獲頒新北績優地政士
新北市地政局今舉行114年度地政業務績優機關暨人員表揚大會，市長侯友宜頒獎感謝協助推動地政業務的地政士、不動產經紀人員、地政志工、績優人員、績優地所、公所。其中，獲頒績優地政士的李逸華，協助解決了年代久遠繼承案件，及爭訟已久共有土地分配案件，已在淡水地所擔任志工長達26年。
為強化不動產防詐，今年首次新增「績優防詐人員」獎項，表揚同仁們於防詐第一線的敏銳判斷與積極作為；侯友宜表示，新北市推動「跨機關」與「跨領域」合作構築防護網阻詐有成，今年地政局榮獲內政部頒發「不動產阻詐成效績優獎」，期許市府團隊繼續精進，全方位守護民眾財產。
今年首次頒發的「績優防詐人員」得主吳佳洟，為新北地政事務所協助民眾成功阻詐第一例。今年初新北地所啟動高風險設定案件全面關懷機制後，吳佳洟敏銳發現前來辦理登記的民眾神情有異，對其細心關懷提醒是否受騙，民眾因而有所警覺向警報案。該民眾稱，原本誤信投資後可獲豐沛報酬，而配合辦理不動產登記，幸好吳佳洟關懷提問才及時止血保住不動產。
獲選績優地政士的李逸華，圓融調處兼顧雙方權益，協助解決了年代久遠繼承案件及爭訟已久共有土地分配案件，且於淡水地所擔任志工長達26年，無私奉獻，以多元開放的態度參與公共事務，為協助推動地政業務的中堅力量。
獲選優良不動產經紀人員的張新宏，深耕業界逾30年，現任新北市仲介公會副理事長，長期投入會務並推動產業健全發展，執業期間以提供客戶安全、完善的服務為原則，致力確保交易順利無虞，同時秉持「取之於社會、用之於社會」精神，持續參與公益與教育活動，回饋社會、培育房產人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言