協助解決繼承事件還擔任志工26年 李逸華獲頒新北績優地政士

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
其中，獲頒績優地政士的李逸華，協助解決了年代久遠繼承案件，及爭訟已久共有土地分配案件，且於淡水地所擔任志工長達26年。圖／新北市地政局提供
新北市地政局今舉行114年度地政業務績優機關暨人員表揚大會，市長侯友宜頒獎感謝協助推動地政業務的地政士、不動產經紀人員、地政志工、績優人員、績優地所、公所。其中，獲頒績優地政士的李逸華，協助解決了年代久遠繼承案件，及爭訟已久共有土地分配案件，已在淡水地所擔任志工長達26年。

為強化不動產防詐，今年首次新增「績優防詐人員」獎項，表揚同仁們於防詐第一線的敏銳判斷與積極作為；侯友宜表示，新北市推動「跨機關」與「跨領域」合作構築防護網阻詐有成，今年地政局榮獲內政部頒發「不動產阻詐成效績優獎」，期許市府團隊繼續精進，全方位守護民眾財產。

今年首次頒發的「績優防詐人員」得主吳佳洟，為新北地政事務所協助民眾成功阻詐第一例。今年初新北地所啟動高風險設定案件全面關懷機制後，吳佳洟敏銳發現前來辦理登記的民眾神情有異，對其細心關懷提醒是否受騙，民眾因而有所警覺向警報案。該民眾稱，原本誤信投資後可獲豐沛報酬，而配合辦理不動產登記，幸好吳佳洟關懷提問才及時止血保住不動產。

獲選績優地政士的李逸華，圓融調處兼顧雙方權益，協助解決了年代久遠繼承案件及爭訟已久共有土地分配案件，且於淡水地所擔任志工長達26年，無私奉獻，以多元開放的態度參與公共事務，為協助推動地政業務的中堅力量。

獲選優良不動產經紀人員的張新宏，深耕業界逾30年，現任新北市仲介公會副理事長，長期投入會務並推動產業健全發展，執業期間以提供客戶安全、完善的服務為原則，致力確保交易順利無虞，同時秉持「取之於社會、用之於社會」精神，持續參與公益與教育活動，回饋社會、培育房產人才。

新北市地政局今舉行114年度地政業務績優機關暨人員表揚大會，市長侯友宜頒獎感謝協助推動地政業務的地政士、不動產經紀人員、地政志工、績優人員、績優地所、公所。記者江婉儀／攝影
新北市地政局今舉行114年度地政業務績優機關暨人員表揚大會，市長侯友宜頒獎感謝協助推動地政業務的地政士、不動產經紀人員、地政志工、績優人員、績優地所、公所。記者江婉儀／攝影

淡水 繼承 侯友宜 房產 內政部

